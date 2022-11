Continua la battaglia dell’Amministrazione di Bareggio per il trasporto pubblico e per avere un bus fino alla stazione di Pregnana

La proposta del sindaco: un bus da Bareggio fino a Pregnana?

Lunedì 21 novembre 2022 il sindaco Linda Colombo ha partecipato a Milano a un tavolo tecnico sul trasporto pubblico locale per considerare eventuali modifiche e nuove necessità rispetto alla situazione attuale.

"Su mia proposta Atm valuterà la fattibilità, a livello economico e logistico, circa la variazione del percorso di una linea per collegare Bareggio alla stazione di Pregnana Milanese".

La corsa in più per Passirana

Sempre in merito al trasporto pubblico, era inizio novembre quando il primo cittadino aveva annunciato l’aggiunta di una corsa in più da e per Passirana (linea 431 Autoguidovie) e la richiesta, di fine ottobre, di avere più autobus per gli studenti e una fermata che colleghi la Brughiera con la ex Statale 11.

In riferimento alla proposta avanzata ad Atm di un percorso di linea che colleghi Bareggio alla stazione di Pregnana, il sindaco Colombo ha chiosato: "Speriamo che il progetto vada in porto perché ci consentirebbe di dare una risposta alle richieste di tanti cittadini di Bareggio che, al momento, non hanno a disposizione mezzi pubblici di collegamento con quella che è la stazione ferroviaria più vicina".