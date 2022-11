Bareggio-Passirana: da lunedì 7 novembre una corsa in più

Una corsa in più da e per Passirana (linea 431 Autoguidovie).

Bareggio-Passirana: potenziato il servizio di trasporto pubblico

Ad annunciare il potenziamento del servizio di trasporto pubblico tra Bareggio e la frazione rhodense (e viceversa) è il sindaco bareggese Linda Colombo. La novità entrerà in vigore a partire da lunedì 7 novembre 2022. "Da Passirana partirà una corsa alle 15.10 che fermerà a Rho via Lainate, Rho corso Europa, Rho stazione, Cornaredo e arriverà a Bareggio alle 15.42". Il primo cittadino comunica inoltre che il bus delle 14.30 che parte da Bareggio non avrà più il capolinea alla stazione di Rho ma proseguirà per Passirana.

Il "grazie" del sindaco per la buona riuscita del tavolo di lavoro

"Ringrazio gli Enti preposti che si sono mostrati collaborativi e con i quali è stato aperto un tavolo di lavoro che, ci auguriamo, possa portare all’accoglimento delle nostre richieste anche per quanto riguarda le altre linee" è il commento di Colombo.

A breve una comunicazione "ufficiale e definitiva" sullo scuolabus

Rimanendo in tema di trasporto pubblico, a breve arriverà anche una comunicazione "ufficiale e definitiva" agli tenti del servizio scuolabus, al centro delle polemiche nelle ultime settimane. Il Comune di Bareggio infatti, in seguito alla messa in liquidazione di Ats, non è riuscita a garantire il servizio nelle prime settimane del nuovo anno scolastico. I due bandi emessi dall’Amministrazione sono andati deserti e nei giorni scorsi la maggioranza guidata da Linda Colombo ha lanciato una nuova indagine di mercato. Ora l'annuncio da parte del primo cittadino in merito a un'imminente comunicazione che arriverà la settimana prossima e che chiuderà la questione.