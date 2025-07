l'incentivo

Il Comune di Arese intende dare un sostegno economico per le spese per la frequenza dei ragazzi a un corso o attività sportiva per la stagione 2025/2026.

Un bonus per i giovani che fanno sport

Possono richiedere il bonus sport le famiglie residenti nel Comune di Arese con figli di età compresa tra i 6 e i 21 anni. I corsi o le attività sportive coperte dal bonus devono essere organizzate da società e/o associazioni sportive operanti nel territorio del Comune di Arese. Il bonus viene erogato dopo l’effettivo svolgimento di almeno 30 ore di corso.

“Abbiamo deciso di mettere a disposizione dei contributi economici volti a sostenere le famiglie nelle spese per le attività sportive per garantire che ogni bambino/a e ogni ragazzo/a abbia l’opportunità di accedere allo sport, superando eventuali ostacoli economici. È la prima volta che il nostro Comune attiva questa possibilità, perché riteniamo che lo sport debba essere accessibile e inclusivo. Crediamo fortemente che lo sport sia un pilastro fondamentale per il benessere e la crescita dei nostri ragazzi, non solo per la forma fisica, ma soprattutto per i valori educativi e sociali: impegno, sacrificio, rispetto, disciplina, spirito di squadra. Ringraziamo le associazioni sportive per la collaborazione e speriamo che anche le famiglie che stanno attraversando qualche difficoltà economica possano fare questo investimento prezioso per i propri figli” – hanno dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli e l’Assessora a Politiche educative e istruzione, Welfare e Politiche sociali Raffaella Crocetta.

Un bonus del valore massimo di 300 euro

Il bonus potrà valere fino a un massimo di € 300,00, per ciascun iscritto al corso, per i nuclei familiari in fascia ISEE € 0,00 – € 12.000,00 oppure fino a un massimo di € 200,00, per ciascun iscritto al corso, per i nuclei familiari in fascia ISEE € 12.000,01- € 20.000,00.

Partecipare è semplice:

C’è tempo fino al 15 settembre 2025 per inoltrare la domanda online tramite SPID o CIE.

Info sul nostro sito: https://comune.arese.mi.it/novita/notizia/lo-sport-a-un-passo/