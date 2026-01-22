Il Comune di Bareggio ha pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse, contributi informativi e proposte tecniche per la realizzazione di servizi per persone con disabilità su un’area comunale di circa 5.400 mq situata tra via San Cristoforo e via Giambattista Vico (area ex orti).

Un avviso pubblico per realizzare servizi a sostegno delle persone con disabilità

L’obiettivo è quello di individuare proposte innovative e sostenibili per la creazione di servizi che rispondano ai bisogni delle persone con disabilità del territorio, favorendo l’inclusione sociale, l’autonomia e la socializzazione.

“La disabilità è un tema che riguarda tutta la comunità e il bisogno è crescente – dichiara il sindaco Linda Colombo -. Per questo motivo, abbiamo deciso di avviare questo percorso di consultazione per coinvolgere gli operatori del settore e raccogliere proposte innovative e sostenibili. Il nostro obiettivo è quello di creare servizi di qualità che migliorino la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie”.

Quali servizi verranno proposti

A titolo esemplificativo, i servizi proposti potranno essere un centro diurno, una comunità alloggio, un centro polifunzionale per inclusione e autonomia o altre strutture socio assistenziali compatibili con la destinazione urbanistica.

La consultazione si concluderà il 22 aprile. L’avviso completo e tutta la documentazione sono disponibili al seguente link: https://www.comune.bareggio.mi.it/amministrazione/documenti-e dati/bandi/bandi-di-gara/proposte-tecniche-servizi-per-persone-con-disabilita/