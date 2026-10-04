Un autoritratto di Lorena Garnerone in mostra a Danzica

Si è da poco concluso il 29° Ecws International Watercolour Exhibition & Symposium – Gdańsk 2026 di Danzica, uno degli appuntamenti più autorevoli della scena europea dedicata all’acquerello contemporaneo, nel quale l’artista di Vanzaghello Lorena Garnerone è stata selezionata per rappresentare l’Italia insieme all’Associazione Italiana Acquerellisti di cui fa parte. Garnerone ha partecipato alla mostra internazionale collettiva, ospitata nella prestigiosa Old Armoury Exhibition Hall dell’Accademia di Belle Arti di Danzica, con il suo acquerello intitolato «Amica mia…».

La soddisfazione della pittrice

«Essere stata selezionata tra i 20 artisti dell’Associazione Italiana Acquerellisti per rappresentare l’Italia in un contesto internazionale così prestigioso è per me motivo di grande orgoglio – racconta l’artista – L’Ecws è un luogo di dialogo artistico straordinario, dove si incontrano sensibilità, tecniche e culture diverse, e aver potuto contribuire con un mio dipinto è stato davvero importante. Lavoro con l’acquerello da più di trent’anni e, oltre alla mia attività artistica, tengo corsi sia a Vanzaghello sia presso lo Spazio Arte Contemporanea di Nicoletta Candiani, realtà con cui collaboro stabilmente».

L’opera selezionata

L’opera con cui ha partecipato a Danzica è stata «“Amica mia…”, un autoritratto che nasce come dialogo con la mia coscienza. Ho immaginato una seconda me, una presenza che mi accompagna e mi aiuta a guardare le cose con lucidità, distanza e senso critico. Rappresentare ciò che siamo e ciò che proviamo è un modo per liberare, chiarire o fissare un passaggio della propria vita, qualunque significato potrà assumere nel tempo».

Lorena esporrà nuovamente con l’Associazione Italiana Acquerellisti nella mostra in programma alla Galleria degli Artisti di Milano dal 6 al 14 ottobre.