Un architetto di Roma per poter progettare la nuova sede dei volontari di Rho Soccorso

Un architetto di Roma per progettare la nuova sede di Rho Soccorso. Procede l’iter per la realizzazione della nuova «casa» per le tute arancioni rhodensi collegate al 118 per i servizi di pronto intervento.

Approvata nei giorni scorsi la determina per l'affidamento delle opere

E’ stata siglata nei giorni scorsi, dalla Giunta guidata dal sindaco Andrea Orlandi, la determina numero 425 che affida all’architetto romano Vincenzo Giulio Ramires Pomella e al collega ingegnere Giulio Vannucci l’incarico di progettare la nuova sede di Rho Soccorso nell’ex supermercato di via Labriola. Ex supermercato che è stato acquistato dall’Amministrazione comunale nel mese di maggio dello scorso anno. E’ qui che si trasferiranno, dalla vecchia sede di via Legnano (ex acquedotto), i volontari e i dipendenti che fanno parte dell’associazione presieduta dal dottor Fabrizio Pregliasco.

Il Comune ha investito 400mila euro per acquistare l'ex supermercato di via Labriola

Rho Soccorso ha necessità di uffici, di sale per corsi e formazione, di zone di refezione e di riposo per i turni notturni, di magazzini per le attrezzature e di spazi esterni per i mezzi di soccorso e del personale in servizio. Gli uffici e i parcheggi di via Legnano non sono più sufficienti. «Il Comune a fine maggio ha investito 400mila euro e acquistato un immobile nell’area tra le vie Labriola e Aldo Moro, dove una volta si trovava un supermercato - ha detto il sindaco Orlandi durante la festa di premiazione dei volontari di Rho Soccorso - Nelle prossime settimane partiranno i lavori di sistemazione per una spesa di circa 850mila euro».

Nella nuova sede anche una sala dove effettuare i corsi per i nuovi volontari

La sede da ristrutturare garantirebbe, vista la grandezza, la realizzazione di una sala dove effettuare i corsi per i nuovi volontari, una zona dove posizionare le camere per i volontari che effettuano il turno di notte, una zona riservata agli uffici e ovviamente una zona operativa dove posizionare il centralino e la centrale operativa dell’associazione. Una sede ottimale anche per il posteggio esterno dove poter lasciare le ambulanze e le autovetture dell’associazione rhodense.

Il gruppo delle tute arancioni rhodensi oggi ha al suo attivo 220 volontari e dieci dipendenti

La presenza di Rho Soccorso nella nuova sede di via Labriola - Aldo Moro potrà, inoltre, garantire un presidio costante in termini di sicurezza e frequentazione e innescare processi positivi di rigenerazione, eliminando lo stato di abbandono dell’area dove si trova l’ex supermercato abbandonato ormai dai diversi anni. Il gruppo delle tute arancioni rhodensi oggi ha al suo attivo 220 volontari, dieci dipendenti, due giovani del servizio civile nazionale, 5 ambulanze per il soccorso sanitario, due mezzi di trasporto disabili e due auto per trasporto visite pazienti. Nel 2024 svolti 6.165 servizi di pronto soccorso e 875 servizi di trasporto non in emergenza per esami, visite, terapie e dimissioni di pazienti non autosufficienti.