Un anello ciclabile per il territorio

Una visione del futuro. La Giunta comunale di Gudo Visconti guidata dal sindaco Omar Cirulli ha approvato la scorsa settimana un accordo di programma coi comuni di Motta Visconti, Casorate Primo, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Gaggiano e Rosate come Amministrazione capofila, per la partecipazione al bando di Città metropolitana, che finanzia investimenti come la realizzazione delle piste ciclabili.
Un progetto ambizioso
Uno sguardo sostenibile per lo sviluppo del Comune e del territorio, per promuovere la mobilità dolce e tutelate l’ambiente.
“Il progetto è molto ambizioso. Si prevederebbe, infatti, l’utilizzo della mobilità leggera, per un percorso ad anello tra Ticino e Naviglio, grazie ad un’opera in grado di raggiungere in bicicletta ed in sicurezza Milano e Pavia, attraversando i nostri meravigliosi itinerari – sottolinea il sindaco Cirulli – Il bando scadrà il 28 Febbraio, e di fatto ora possiamo solo attendere le graduatorie, onde capire se il progetto sarà finanziato”
Partecipazione aggregata
Un bando di Città Metropolitana con fondi Pnrr, che finanzia interventi volti a progetti sostenibili e di riqualificazione energetica.
“Molti Comuni della provincia di Milano hanno già partecipato chi in forma singola e chi come noi con formula aggregata per un progetto ampio che coinvolge diversi territori – prosegue il primo cittadino – Noi abbiamo chiuso l’accordo con questi Comuni per poter realizzare un anello di congiunzione che unisca questi paesi utilizzando le piste ciclabili già esistenti, realizzare i collegamenti, creando un percorso tra Naviglio e Ticino, prevedendo la possibilità che ci siano delle velostazioni, creando una rete di collegamenti per raggiungere luoghi come stazioni o ospedali in bicicletta, considerando le criticità del trasporto pubblico locale”.
Ora verrà presentato il disegno, una volta che sarà finanziato dal bando partirà la vera fase progettuale per la realizzazione dell’opera.