Un anello ciclabile per il territorio

Una visione del futuro. La Giunta comunale di Gudo Visconti guidata dal sindaco Omar Cirulli ha approvato la scorsa settimana un accordo di programma coi comuni di Motta Visconti, Casorate Primo, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Gaggiano e Rosate come Amministrazione capofila, per la partecipazione al bando di Città metropolitana, che finanzia investimenti come la realizzazione delle piste ciclabili.

Uno sguardo sostenibile per lo sviluppo del Comune e del territorio, per promuovere la mobilità dolce e tutelate l’ambiente.

“Il progetto è molto ambizioso. Si prevederebbe, infatti, l’utilizzo della mobilità leggera, per un percorso ad anello tra Ticino e Naviglio, grazie ad un’opera in grado di raggiungere in bicicletta ed in sicurezza Milano e Pavia, attraversando i nostri meravigliosi itinerari – sottolinea il sindaco Cirulli – Il bando scadrà il 28 Febbraio, e di fatto ora possiamo solo attendere le graduatorie, onde capire se il progetto sarà finanziato”