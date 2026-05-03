Un altro medico va in pensione, l’ira di Pignatiello: “Grave garantire il diritto alla salute a singhiozzo”

Non accenna a placarsi l’emergenza medici di base che sta interessando diversi Comuni dell’Alto Milanese ed in particolare quello di Castano Primo.
Il dottor Giovanni Re ha appeso il camice
“Una ferita aperta che colpisce Castano”, dice l’ex sindaco Pignatiello
Il consigliere comunale nonché ex sindaco Giuseppe Pignatiello
L’uscita di scena di Re ha però portato con sé una serie di interrogativi e riflessioni, quelle svolte dallo stesso consigliere di minoranza, che ha detto:
«Cosa succede ora? Per sopperire a questa mancanza, è stato attivato l’Ambulatorio medico temporaneo presso la Casa di Comunità di Castano Primo (Via Moroni, 12). Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Questa è una ferita aperta che colpisce Castano, i comuni limitrofi e ormai troppe zone d’Italia».
“Grave che il diritto alla salute venga garantito a singhiozzo”
L’invito a cambiare le cose
«Dobbiamo alzare la voce – ha proseguito – La storia ci insegna che quando gli amministratori locali si fanno sentire con determinazione, i risultati arrivano o, quantomeno, si costringe chi sta “ai piani alti” a guardare in faccia la realtà. Serve un cambiamento strutturale a livello nazionale. Chiediamo con forza che le istituzioni preposte intervengano per garantire a ogni cittadino la continuità assistenziale che merita».