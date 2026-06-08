A Lainate arriva “Il respiro dell’albero”, un progetto che intreccia memoria storica, educazione alla pace e partecipazione della comunità.

Un albero per la pace: arriva il progetto “Il respiro dell’albero”

L’iniziativa prende ispirazione dalla storia del kaki sopravvissuto alla bomba atomica di Nagasaki e si propone di donare alla città un piccolo albero di seconda generazione come simbolo di vita, resilienza e condivisione.

L’appuntamento è fissato per domenica 14 giugno alle ore 20.30 all’Auditorium “L. Giudici” di Barbaiana, in piazza della Vittoria 2. La serata sarà dedicata alla presentazione del progetto attraverso racconti, spettacoli, canti e narrazioni curati da scuole, associazioni aderenti e da Kaki-tree for Europe.

Un simbolo che parte dal Giappone

Il cuore dell’iniziativa è il kaki di Nagasaki, uno degli alberi sopravvissuti al bombardamento atomico del 9 agosto 1945. Da quella storia nasce un messaggio forte e universale: trasformare una memoria dolorosa in un segno concreto di pace, cura e responsabilità verso il futuro.

Il progetto è promosso da Lainate nel Cuore e si inserisce nel percorso del 30° anniversario dell’associazione, con l’obiettivo di offrire alla città un gesto dal forte valore simbolico. L’idea è quella di far crescere attorno all’albero una rete di relazioni tra cittadini, scuole, enti e realtà associative, in un percorso aperto e partecipato.

Una serata di comunità

La presentazione pubblica non sarà solo un momento informativo, ma anche un’occasione culturale e comunitaria. In programma ci sono contributi artistici e narrativi pensati per coinvolgere il pubblico e raccontare il senso profondo del progetto, con la partecipazione del coro “Le Note Birichine” dell’Istituto Comprensivo Lamarmora.

L’iniziativa punta infatti a valorizzare il ruolo delle nuove generazioni, delle scuole e del volontariato locale, mettendo al centro temi come educazione, memoria, solidarietà e rispetto dell’ambiente. Un approccio che rispecchia la natura del progetto, aperto ad associazioni, scuole, enti, persone e strutture interessate.

Informazioni utili

L’incontro si terrà all’Auditorium “L. Giudici” di Barbaiana, in piazza della Vittoria 2 a Lainate, domenica 14 giugno 2026 alle 20.30.

Per aggiornamenti e contatti, il progetto è presente sui canali social di “Lainate nel Cuore” e su Instagram con il profilo @respiro.albero.