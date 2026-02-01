Un 2026 ricco di iniziative per la Scuderia Ferrari Club

Sarà un 2026 ricco di appuntamenti per la Scuderia Ferrari Club di Bareggio, una delle realtà più longeve tra i sodalizi ferraristi italiani, nata nel 1984 grazie a un gruppo di appassionati del territorio che ha trasformato il tifo sportivo in una vera comunità.

Una storia più che quarantennale per la Scuderia Ferrari Club

Alla guida del Club c’è oggi Sandro Salis:

«Sono trascorsi oltre quarant’anni da quel lontano ‘84, quando alcuni fedelissimi tifosi della Ferrari del circondario di Bareggio decisero di costituire uno dei sodalizi più antichi nell’ambito delle Scuderie Ferrari Club d’Italia. Quel ricordo è ancora oggi testimoniato da Soci Fondatori presenti nel nostro Club, come il dottor Ugo Monsellato ed Ettore Giubileo, molto conosciuti nella zona per l’onestà e la dedizione con cui operano da anni sul territorio».

«Punto a coinvolgere sempre più persone nelle attività e negli eventi»

Salis e entrato nell’associazione circa otto anni fa e diventato presidente nell’ultimo anno, con l’obiettivo di rinnovare l’organizzazione e rafforzare il coinvolgimento dei soci:

«Mi sono avvicinato al Club in un’epoca più recente, prima come socio, poi nel Consiglio Direttivo e infine come presidente. Dopo certi periodi è naturale cambiare: il mio intento è ravvivare lo spirito del gruppo, coinvolgendo sempre più persone nelle attività e negli eventi».

«Un programma fitto di esperienze culturali e conviviali»

Il calendario 2026 è infatti ricco di appuntamenti tra pranzi sociali, musei, fiere e gite culturali, dal Museo dell’Automobile di Torino al Lago di Garda, fino alle visite dedicate al mondo dei motori e dello sport:

«Abbiamo costruito un programma fitto di iniziative per vivere insieme esperienze culturali e conviviali durante tutto l’anno».

Nel racconto della storia del Club non si può non ricordare che lo scorso anno è mancato Ezio Baroni, anch’egli Socio Fondatore e a lungo socio sostenitore, molto conosciuto nel territorio circostante, a testimonianza delle persone che hanno contribuito in modo decisivo alla crescita dell’associazione. Tra tradizione e rinnovamento, la Scuderia Ferrari Club di Bareggio continua così il suo cammino, e apre una nuova stagione di iscrizioni.