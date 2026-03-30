Umane Connessioni: al via “Senti la Primavera 2026”

L’iniziativa, organizzata da MaffeisLab, rientra nel palinsesto della rassegna Umane Connessioni promossa dal Comune di Abbiategrasso.
La bellezza storica dell’ex Convento dell’Annunciata si prepara a risuonare di note e creatività. Prende il via “Senti la Primavera”, il festival di suoni e incontri 2026 curato da MaffeisLab: una proposta che dà ufficialmente il benvenuto alla nuova stagione e che fa parte di Umane Connessioni, la rassegna culturale pensata per favorire l’incontro, la condivisione e la scoperta dell’altro attraverso l’arte — in questo caso, l’arte della musica
Il Programma
Quattro appuntamenti imperdibili tra aprile e maggio, spaziando dalla musica orchestrale al jazz, fino al pop-funk:
• 11 Aprile – Apertura affidata a MaffeisLab in concerto, con la partecipazione dei Solisti e dell’Orchestra MaffeisLab
• 18 Aprile – Una serata dedicata a Simona Severini in “Il lamento della Ninfa”. Sul palco con lei: Michele Fagnani (chitarra), Giacomo Papetti (contrabbasso), Alessandro Rossi (batteria) e il MaffeisLab Wind Ensemble
• 9 Maggio – Spazio ai giovani talenti con il Concorso della Rosa, che vedrà esibirsi i vincitori della categoria ensemble
• 23 Maggio – Gran finale con l’energia di WineHot acoustic live, una serata dedicata alla musica Pop & Funk
L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Abbiategrasso e vede la preziosa collaborazione di AVIS Abbiategrasso.
“Senti la Primavera non è solo una serie di concerti, ma un invito a riscoprire l’ascolto dal vivo in un luogo magico come l’Ex Convento,” spiegano gli organizzatori. “L’integrazione in ‘Umane Connessioni’ sottolinea la nostra volontà di mettere la musica al servizio della comunità, creando legami autentici tra artisti e pubblico.”