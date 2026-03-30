Umane Connessioni: al via “Senti la Primavera 2026”

L’iniziativa, organizzata da MaffeisLab, rientra nel palinsesto della rassegna Umane Connessioni promossa dal Comune di Abbiategrasso.

La bellezza storica dell’ex Convento dell’Annunciata si prepara a risuonare di note e creatività. Prende il via “Senti la Primavera”, il festival di suoni e incontri 2026 curato da MaffeisLab: una proposta che dà ufficialmente il benvenuto alla nuova stagione e che fa parte di Umane Connessioni, la rassegna culturale pensata per favorire l’incontro, la condivisione e la scoperta dell’altro attraverso l’arte — in questo caso, l’arte della musica

Il Programma

Quattro appuntamenti imperdibili tra aprile e maggio, spaziando dalla musica orchestrale al jazz, fino al pop-funk:

• 11 Aprile – Apertura affidata a MaffeisLab in concerto, con la partecipazione dei Solisti e dell’Orchestra MaffeisLab

• 18 Aprile – Una serata dedicata a Simona Severini in “Il lamento della Ninfa”. Sul palco con lei: Michele Fagnani (chitarra), Giacomo Papetti (contrabbasso), Alessandro Rossi (batteria) e il MaffeisLab Wind Ensemble

• 9 Maggio – Spazio ai giovani talenti con il Concorso della Rosa, che vedrà esibirsi i vincitori della categoria ensemble

• 23 Maggio – Gran finale con l’energia di WineHot acoustic live, una serata dedicata alla musica Pop & Funk

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Abbiategrasso e vede la preziosa collaborazione di AVIS Abbiategrasso.