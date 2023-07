Ultimo saluto al fondatore Feren, Fermo Bertulio

E’ mancato all’alba di giovedì 20 luglio all’ospedale di Rho, circondato dall’affetto dei propri cari, il signor Fermo Bertulio, classe 1930, cofondatore dalla concessionaria di auto Feren.

Classe 1930

Nato a Pregnana nel 1930 in via Nazario Sauro, dopo gli studi da perito tessile, iniziò a lavorare nel settore della tessitura. Allargò poi le proprie competenze, fatto non usuale all’epoca, aprendo con la moglie Piercarla Crivelli di Vanzago un panificio a Tradate. Questo prima di entrare in società con l’amico di una vita Enrico Boniforti, classe 1932, scomparso lo scorso anno, e aprire in via Meda a Rho nel 1971 l’autosalone a cui diedero il nome di Feren, dalle iniziali dei loro nomi di battesimo.

Autosalone Feren

L’azienda crebbe anno dopo anno, divenendo un punto di riferimento per il territorio e trasferendosi poi nell’attuale sede sul Sempione, nei pressi della rotatoria fra Rho, Lainate e Pogliano che tutti conoscono come rotonda Feren.

Il signor Fermo era l’anima commerciale della società. Concluso il lavoro, condivideva con il socio anche la passione viscerale per l’Inter. I due soci hanno guidato l’azienda sino a quando le forze lo hanno consentito, dando con la loro costante presenza ulteriore garanzia di serietà e competenza ai propri numerosi e affezionati clienti.

Funerali a Pregnana

Il signor Bertulio lascia i tre figli Laura, Stefania e Beppe, quattro amati nipoti e una bisnipote. E’ stato assistito sino all’ultimo dalla sua famiglia e dal reparto Medicina al terzo piano dell’ospedale di Rho, «dove è stato accudito in modo amorevole da medici e infermieri a cui va il nostro sentito ringraziamento» dice la figlia Laura.

Lascia il ricordo di una persona di grande intelletto, mite e diplomatica, lucida sino all’ultimo.

Sabato alle ore 10 in chiesa parrocchiale a Pregnana si celebreranno i funerali.