Ancora scioperi per i lavoratori dell'Artemide

Dopo gli scioperi del 5 e 7 luglio, mercoledì 19 luglio sono ripresi i tavoli sindacali tra Rsu e direzione Artemide di Pregnana Milanese.

"La Direzione ha messo a disposizione 300 euro in welfare per sopperire alle difficoltà dei Lavoratori ed al mancato raggiungimento degli obiettivi del premio di risultato (PDR), ignorando però le richieste dei lavoratori di non togliere gli aumenti salariali del CCNL attraverso l'assorbimento dei superminimi - fanno sapere le Rsu - I Lavoratori, riunitisi in Assemblea questa mattina (giovedì 20 ndr), ribadiscono che a fronte delle difficoltà economiche subite lo scorso anno ed a fronte dell'attuale valore elevato dell'inflazione (l'inflazione dei generi alimentari è a giugno ancora al 10,5% come certificato da ISTAT), ritengono insufficienti le risposte dell’azienda ed irrinunciabile la richiesta di non assorbire gli aumenti del CCNL a partire da quello di giugno 2023. Dichiarano pertanto di voler continuare le proprie rivendicazioni con un primo pacchetto di ore di sciopero per il mese di luglio che continueranno poi dopo le ferie a settembre».