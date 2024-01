Ultimo saluto a don Enrico Cavalli

Si sono celebrati questa mattina ad Abbiategrasso, presso la chiesa di San Pietro, i funerali di don Enrico Cavalli.

L'ultimo saluto di Abbiategrasso a don Enrico Cavalli

Aveva compiuto da poco settantasette anni ed era stato per lunghi anni parroco a Cornaredo ed Ozzero, prima di approdare ad Abbiategrasso. La chiesa, che ancora era addobbata con i segni del Natale, era gremita nonostante la pioggia. Don Enrico era molto amato da amici e parrocchiani, soprattutto da quelli più giovani.

La vicinanza dell'Arcivescovo Delpini

Sono stati in molti a far sentire la propria vicinanza alla famiglia in questa triste occasioni: tra loro anche l'arcivescovo Delpini, che inviato un messaggio in cui ricordava la lealtà e la bontà di Don Enrico, e padre George dalla Nigeria, dove il defunto aveva contribuito a fondare una comunità di accoglienza per bambini in difficoltà.