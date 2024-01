Carabinieri con cani antidroga, al bar cliente con marijuana per uso personale

Carabinieri con cani antidroga a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore: un cliente aveva marijuana per uso personale.

Carabinieri con canti antidroga nella frazione

La loro presenza non è passata inosservata, con lampeggianti accesi e cani antidroga. Stiamo parlando del servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo la sera di venerdì dai Carabinieri della Compagnia di Legnano a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. Un servizio che i militari svolgono in maniera periodica su tutto il territorio di competenza. Per l'occasione, gli uomini dell'Arma hanno deciso di andare a dare un'occhiata alla frazione: con l'unità cinofila hanno svolto un controllo all'interno del "Bar Simona" di Piazza Matteotti.

Un cliente aveva della marijuana per uso personale

Appena entrati, i cani hanno subito puntato dritto verso un cliente: da un controllo, è stato appurato che l'uomo aveva con sè della marijuana e per lui è scattata la sanzione amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente.