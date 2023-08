Ultimo fine settimana di musica e divertimento con «Agosto in piazza» a Rho, la manifestazione oramai consolidata con il passare degli anni, che si svolge nel cortile dell’ex scuola Manzoni di via De Amicis e che anche quest’anno ha tenuto compagnia a tutte le persone che sono rimaste a casa durante il mese.

Ultimo fine settimana per "Agosto in piazza"

Malgrado la nuova gestione (dopo tanti anni, i soci del Centro Ricreativo Anziani Rhodense hanno deciso di lasciare l’organizzazione dell’evento estivo), la formula è rimasta la stessa, ma gestita dai soci dell’Agriturismo Cascina Madonnina di Pregnana Milanese con il patrocinio sempre del Comune.

La kermesse, anche in questa edizione, ha riscosso un successo dai cittadini, sia per le serate danzanti e in modo particolare per il ristorante. Nella serata del 10 agosto, San Lorenzo, alla presenza del vicesindaco Maria Rita Vergani e del consigliere della Regione Lombardia Carlo Borghetti, con l’iniziativa «Calici di stelle», che rinsalda lo straordinario connubio fra vino e divertimento, gli organizzatori hanno offerto un brindisi all’insegna del made in Italy.

I pranzi condivisi e quello di Ferragosto

Un buon successo anche per il pranzo di Ferragosto: tra i partecipanti anche Maria Speranza Policastro, una nonnina di 99 anni. Sempre il giorno di Ferragosto, il centro anziani Stella Polare di via Buon Gesù ha organizzato un pranzo al quale hanno partecipato oltre 60 over sessantacinquenni, ottenendo il tutto esaurito. Il sindaco Andrea Orlandi, si è recato in entrambi i convivi per fare gli auguri:

«Ringrazio tutti coloro che hanno organizzato i pranzi di ferragosto, sono momenti belli in cui stare assieme e passare una giornata in compagnia, la nostra città anche il giorno di Ferragosto non lascia nessuno indietro».

La rassegna «Agosto in Piazza» terminerà nella serata di domenica con musica balli e ovviamente con la possibilità di mangiare specialità cucinate.