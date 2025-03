Ultimi preparativi per la Festa del santuario della Madonna dell’Acquanera

Fervono i preparativi per la tradizionale Festa del santuario della Madonna dell’Acquanera a Boffalora sopra Ticino. «Domenica 30 marzo torniamo a festeggiare il piccolo santuario della Madonna dell’Acquanera, tanto caro a noi boffaloresi e meta di devozione di tante persone anche del circondario», annuncia il sindaco Sabina Doniselli.

Le iniziative

Varie le iniziative che saranno allestite per tutta la giornata e che contribuiranno ad animare la festa: la pesca di beneficenza parrocchiale, numerose bancarelle di gastronomia e artigianato, lo stand del Comitato agricolo del Magentino, i banchetti dello street food e i giochi gonfiabili per bambini. Inoltre sarà allestita una mostra sulla storia del santuario dell’Acquanera a cura dell’Associazione storica «La Piarda».

Parcheggi e tragitto

Le auto potranno essere lasciate nei posteggi indicati per l’occasione: oltre a quello di piazza Primo Maggio, sarà disponibile anche il parcheggio antistante al Parco della Folletta con ingresso da via 25 Aprile. Nelle giornate di domenica 30 e di lunedì 31 marzo dalle 14 alle 19 con partenza da piazza Primo Maggio sarà attivo un servizio di trasporto: si potrà raggiungere il santuario a bordo di un trenino turistico. In alternativa è possibile andarci in bicicletta oppure facendo una passeggiata: il santuario è raggiungibile percorrendo l’Antica strada del Porto sul Ticino.

Gli appuntamenti religiosi

La festa del santuario della Madonna dell’Acquanera è preceduta e accompagnata da alcuni appuntamenti religiosi, quali celebrazioni e momenti di preghiera: ieri sera, 24 marzo, si è svolta la Via Crucis con partenza da piazza Matteotti verso il santuario; oggi, 25 marzo, sarà celebrata la messa alle 18.30; il 29 marzo ci sarà la messa alle 10 e alle 16.30 e poi alle 21 il rosario con animazione musicale degli ottoni della Banda; il 30 marzo messa alle 10 e alle 17, mentre alle 15.30 si reciteranno i vesperi; infine il 31 marzo messa alle 9 e alle 18.30 e vesperi alle 15.30.