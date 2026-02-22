Ufficio postale, i lavori proseguono sino a marzo

Nuovo rinvio per la riapertura dell’ufficio postale a Pregnana Milanese.

Ufficio postale

Gli operatori delle ditte incaricate da Poste Italiane sono ancora al lavoro: la conclusione dell’attesa ristrutturazione, prevista per fine mese, viene posticipata almeno sino al 10 marzo.

Lo comunica il sindaco Angelo Bosani, che aggiorna i cittadini dopo la missiva ricevuta dai referenti di Poste Italiane.

Lavori sino a marzo

«Con una nota datata 16 febbraio 2026, il Servizio di Poste Italiane Filiale di Milano 2 Nord ci avvisa di un nuovo rinvio per la riapertura della sede di Pregnana. La ripresa dell’attività, prevista per il 24 febbraio, è ora programmata per il 10 marzo. Questo ritardo si aggiunge ai precedenti contribuendo a prolungare il disservizio che la cittadinanza sta subendo da diversi mesi. Sono dispiaciuto per questo problema e per i fastidi che può generare soprattutto nella popolazione più anziana. Proverò a contattare Poste Italiane per chiedere spiegazioni e per accertarmi che la data ora prevista sia quella definitiva» la comunicazione del primo cittadino pregnanese.