Ufficio postale di nuovo disponibile nella versione “Polis”

Dopo gli ultimi interventi la sede torna operativa con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l’attivazione dei servizi della Pubblica Amministrazione: sono 55 gli interventi Polis già conclusi in provincia di Milano

L’Ufficio postale di Cusago riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, portando a cinquantacinque le sedi postali coinvolte e rinnovate in provincia di Milano.

I lavori

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Libertà, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’Ufficio postale è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

L’ufficio postale di Cusago è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.05 e il sabato fino alle 12.35.