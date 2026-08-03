Ufficio postale chiuso per lavori fino al 24 agosto

Interventi all'impianto di condizionamento: per garantire la continuità del servizio è stata attivata una postazione dedicata a Cerro Maggiore.

Tre settimane di chiusura per l’ufficio postale di San Vittore Olona.

Ufficio postale chiuso a San Vittore Olona

A comunicarlo è Poste Italiane, spiegando che lo stop al servizio dello sportello sanvittorese di via 24 Maggio è dovuto alla necessità di intervenire sull’impianto di condizionamento. I lavori dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, entro lunedì 24 agosto.

Ecco dove rivolgersi durante i lavori

Per tutta la durata del cantiere i cittadini potranno usufruire dei servizi dell’ufficio postale di Cerro Maggiore, in via Cavour, dove sarà allestita una postazione dedicata. Lo sportello sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, così da garantire la continuità del servizio durante il periodo dei lavori.