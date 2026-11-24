Poste Italiane rinvia ancora la riapertura, ora prevista dopo il 10 dicembre, e il sindaco chiede di chiarire motivi e responsabilità dei ritardi. L'associazione Diamoci una mano porta a Corbetta chi ha difficoltà ad andarci da solo.

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Slitta ancora la riapertura dell’ufficio postale di Santo Stefano Ticino. Per aiutare chi ha difficoltà a spostarsi autonomamente, l’associazione «Diamoci una mano» mette in campo un servizio di accompagnamento a Corbetta.

Ufficio postale chiuso fino al 10 dicembre

Poste Italiane ha comunicato all’Amministrazione comunale una nuova proroga della chiusura, che si protrarrà fino al 10 dicembre. La filiale è chiusa da luglio per i lavori del Progetto Polis e quello appena annunciato è l’ennesimo rinvio. Dopo la prima data dell’1 ottobre, la riapertura era già slittata più volte, fino all’ultima scadenza del 20 novembre.

L’Amministrazione comunale commenta:

«Una notizia che accogliamo con grande rammarico, consapevoli dei disagi che questa prolungata chiusura sta arrecando ai nostri cittadini».

Il sindaco Dario Tunesi ha scritto di nuovo a Poste Italiane per esprimere il disappunto dell’Amministrazione e della cittadinanza. Nella lettera chiede anche un comunicato ufficiale che chiarisca le motivazioni dei ritardi e le relative responsabilità.

«Riteniamo doveroso ricordare che la gestione dell’ufficio postale, l’esecuzione dei lavori e le tempistiche di riapertura non dipendono dall’Amministrazione comunale. Continueremo a sollecitare Poste Italiane affinché il servizio venga ripristinato al più presto, nella consapevolezza della sua importanza per tutta la nostra comunità».

Il servizio di accompagnamento

Nel frattempo i volontari dell’associazione Diamoci una mano si sono resi disponibili ad accompagnare all’ufficio postale di Corbetta i cittadini che hanno difficoltà a raggiungere da soli un altro sportello. Il servizio si svolge dalle 11 alle 12.

Come prenotare il viaggio

Il trasporto si prenota chiamando la sede dell’associazione al numero 02.97270580, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. L’Amministrazione comunale ringrazia l’associazione e i volontari per la disponibilità e la sensibilità dimostrate verso la comunità, in particolare verso le persone più anziane e fragili.

«È un gesto concreto di solidarietà per affrontare insieme questo periodo di disagio».