Ufficio del Giudice di Pace: si rafforza l’organico

Un nuovo magistrato sarà operativo in città per ridurre i tempi d’attesa

L’Amministrazione Comunale annuncia un significativo potenziamento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Abbiategrasso, volto a garantire una risposta sempre più tempestiva ed efficace alle esigenze della cittadinanza. A partire dal 1° aprile scorso, ha preso ufficialmente servizio nella sede cittadina di via Fratelli Cairoli la dottoressa Maria Fotia, la quale andrà a ricoprire un ruolo chiave sia nell’ambito del settore civile che in quello penale.

Snellire le procedure

L’ingresso della nuova magistrata rappresenta un passaggio fondamentale per l’operatività della struttura, che vede così salire a due il numero dei giudici attualmente assegnati, a fronte di un organico tabellare complessivo che ne prevede tre. L’attività della dottoressa Fotia è entrata nel vivo con la sua prima udienza civile programmata per la mattinata di lunedì 13 aprile.

Questo incremento delle risorse umane permette di ridefinire l’assetto organizzativo dell’Ufficio, assicurando una gestione delle procedure più snella e una sensibile riduzione dei tempi di attesa. Si tratta di un risultato che produrrà benefici diretti e concreti non solo per i residenti di Abbiategrasso, ma anche per gli abitanti di tutti i Comuni compresi nella competenza territoriale dell’Ufficio, consolidando la qualità del presidio di legalità e di giustizia di prossimità sul nostro territorio.