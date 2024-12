Anche quest’anno la Sezione e la Fanfara di Abbiategrasso si sono recati a Milano per un’udienza privata concessa da S.E. l’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini.

Udienza privata per i Bersaglieri di Abbiategrasso da Monsignor Delpini

Alle ore 14 il Capo fanfara Bers. Lanzalaco Cav. Calogero, al comando della Fanfara “Cav. Gr. Cr. Ambrogio Locatelli”, con al seguito i bersaglieri della Sezione “M.B.V.M. Ten. Pompeo Montorfano” hanno fatto ingresso, al passo di corsa, nell’arcidiocesi dove in un cortile interno è avvenuto l’importante incontro con la massima autorità ecclesiastica di Milano.

Erano presenti per la Sezione di Abbiategrasso, il Presidente Bers. Pavesi Cav. Oraziantonio, la signora Donà ved. Locatelli con la figlia Anna, i Consiglieri Bers. Consalvo Uff. Angelo, Bers. Ravagnati Cav. Flavio, De Vecchi Paolo e Lanzalaco Cav. Calogero gli alfieri Bers. Chiodini Roberto e Trestini Luigi oltre a numerosi simpatizzanti e famigliari.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

L'incontro con Delpini

Con emozione i bersaglieri hanno ascoltato le parole dell’Arcivescovo, il quale dopo aver sentito suonare la fanfara, ha impartito la sua benedizione ai Labari e a tutti i bersaglieri, simpatizzanti, fanfaroni e famigliari presenti.

Il Presidente Pavesi, ha quindi ossequiato Mons. Delpini con il calendario di Sezione/Fanfara del 2025 accompagnato da un dono natalizio.

Durante l’udienza c’è stato anche un momento associativo, per la consegna dell’Attestato di Qualifica di Benemerito concesso dal Consiglio Nazionale dell’ANB al Bers. De Vecchi Paolo.

Al termine dell’udienza, la Fanfara ha effettuato un concerto itinerante per le vie del centro adiacenti il Duomo, toccando più punti di rilevante importanza storica e locale, quale piazza Duomo, Palazzo Marino sede del Comune, piazza teatro alla Scala, per poi percorrere la Galleria Vittorio Emanuele e la zona dei mercatini di Natale e finire l’esibizione in piazza San Babila.

Una giornata di festa per tutti

La marea di persone già presente per le imminenti festività Natalizie, ha corollato con applausi e incitato più volte la fanfara a suonare i rimbombanti brani bersagliereschi.

Il servizio d’ordine predisposto dalle “ragazze Bersagliere” di Abbiategrasso ha avuto il suo bel da fare per districarsi nella folla che in alcuni casi ha impedito di fatto il transito della fanfara.

A fine giornata se pur provati per l’impegno dato, la soddisfazione era ben visibile sui nostri volti a conferma della bellissima giornata trascorso a Milano.