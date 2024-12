Rubano metalli in discarica e rischiano di speronare il comandante: coppia nei guai

Rubano metalli in discarica a Casorezzo e rischiano di speronare il comandante della Polizia Locale Nicolò Rachele: coppia nei guai.

Il conducente si era rifiutato di aprire il furgone e fornire i documenti. Poi li ha lanciati dal finestrino ed è fuggito. Entrambi ora rischiano la denuncia per furto, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti a offendere.

Il comandante a tu per tu coi ladri di metalli: lui rischia di essere speronato e loro poi fuggono

Uno dei fronti di lavoro che sta coinvolgendo il comando di Polizia Locale casorezzese coincide indubbiamente con la lotta ai ladri in discarica. Proprio per questo motivo il comandante Rachele nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 dicembre, si trovava all'interno della piattaforma ecologica di via Fiume. Un intento, quello di sorvegliare il sito, che si è però trasformato in un episodio che ha avuto davvero dell'incredibile. Una coppia, formata da un uomo e una donna, entrambi di origine marocchina, è stata colta in flagrante mentre stava rovistando nei container facendo man bassa di ferri e metalli di vario genere. Sebbene fosse da solo, il numero uno del comando di Via De Gasperi ha deciso di far prevalere il principio di forza maggiore della legalità. Ed è così intervenuto chiedendo al conducente del furgone sia di visionare il materiale sottratto sia di fornire i propri documenti. Una richiesta che è stata negata e a cui ha poi fatto seguito la fuga degli stessi malviventi.

Il lancio dei documenti e poi la fuga dalla discarica

Prima di lasciare il sito, però, il comandante stesso ha rischiato di essere speronato proprio dalla guida furiosa del ladro. Il primo si è poi rimesso al volante e, vista la nebbia che batteva sull'area ecologica, ha atteso di fermare la coppia attraverso una modalità più sicura.

Il secondo ha invece lanciato i documenti e se l'è quindi data a gambe compiendo una manovra in stile gimcana lungo la pista ciclabile.

La coppia ora è nei guai: tutte le denunce

A quel punto Rachele è riuscito a risalire alla residenza degli autori del furto che ora verranno denunciati per furto, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti a offendere, con riferimento alla mazza di ferro utilizzata per arpionare gli oggetti.