Tutto pronto per lo Sport Show 2025

Un’iniziativa per promuovere sport e benessere in città. Le associazioni sportive di Abbiategrasso, dislocate nelle zone intorno al Castello, saranno le protagoniste dello “Sport show 2025”, faranno divertire la cittadinanza con esibizioni, punti informativi, dimostrazioni atletiche delle molteplici discipline sportive presenti sul territorio, che si esibiranno su una pedana appositamente installata.

Sabato 13 settembre

Un appuntamento che ogni anno attira molti visitatori e cittadini incuriositi dalle varie attività. Non resta che segnarsi in agenda la data e tenersi liberi per tutto il pomeriggio di sabato 13 settembre 2025 e andare muniti di tanta voglia di divertirsi ed immergersi in una vera e propria experience insieme ai protagonisti dello sport locale.

Dalle 14 l’area attorno al maniero Visconteo si trasformerà in una gigantesca palestra a cielo aperto: esibizioni, dimostrazioni atletiche e tanto divertimento. Sarà un pomeriggio stimolante, comunque l’occasione per grandi e piccini di passare un intero pomeriggio all’insegna dello svago e dello sport. Un’occasione importante, una vetrina, un suggerimento per chi decide di riprendere un’attività sportiva abitualmente svolta o per intraprenderne una nuova all’insegna del “tenersi in forma” e non solo all’insegna della crescente esigenza di spazi destinati all’Urban Health.

Gli stand sportivi

Diversi saranno gli stand presenti alla manifestazione, molte della associazioni attive nell’abbiatense: Abbiategrasso Rugby Club Asd , Asd Ala Atletica Leggera Abbiategrasso, Aquamore, Blue World Club Asd, Centro Sportivo Europa Asd, Asd Jissen Dojo Karate, Asd Judo Kodokan Abbiategrasso, Asd Yoshitaka, Asd La Danza, Asd Oratorio San Gaetano, Asd Parco Del Ticino, Asd Pesistica Abbiatense, Progetto Movimento Asd, Pro Volley Asd, Quelli Che Il Bridge…, Asd Qwanqido Quang Trung, Tennis Center Abbiategrasso Asd, Tennis Club Boschetto Asd, U.S. S. Giovanni Bosco A.D., Asd Virtus Abbiatense E Ozzerese, Wami Yoga Asd e Wild Lions