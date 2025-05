Tutto pronto per la tre giorni di festa con l'Anpi

Una tre giorni ricca di appuntamenti sotto l'insegna dell'Anpi di Legnano, che ripropone la consueta festa fissata per sabato 31 maggio, domenica 1 giugno e lunedì 2.

La presentazione della tre giorni con i protagonisti

Nella mattinata di oggi, mercoledì 28 maggio, il quartier generale dell'Anpi Legnanese, in via Ciro Menotti, ha ospitato la conferenza stampa servita a illustrare il programma dei festeggiamenti. A descrivere il clima che si respira attorno a questo immancabile evento è stato il presidente dell'Anpi provinciale Milano Primo Minelli, che ha dichiarato: "L'evento si inserisce in un momento nel quale nel mondo stiamo assistendo a passi indietro che ci portano a pensare a un pericolo di involuzione antiliberale e democratica". Dopo la festa dello scorso anno, che era andata in scena al Circolo Pertini di Legnano, ha continuato Minelli, "stavolta torniamo a riprodurre un format analogo che sarà tuttavia ospitato a Rescaldina. E il risultato sarà quello di una associazione sempre più itinerante sul territorio del Legnanese e dell'Alto Milanese".

Sabato 31 maggio

Il programma partirà sabato prossimo con la proposta della mostra intitolata "Le 21 donne della costituente". Un format, questo, che farà da filo conduttore degli appuntamenti in scaletta proprio per la prima giornata di questa manifestazione. Che vedrà, alle 11, l'intitolazione della sezione Anpi di Rescaldina, in via Matteotti (al civico 56), alla partigiana nonché ex senatrice della Repubblica Lidia Menapace. Interverranno per l'occasione la scrittrice Rosangela Pesenti, il presidente dell'Anpi provinciale Milano Primo Minelli e l'assessore alla Cultura del Comune di Rescaldina Katia Pezzoni. Nel pomeriggio, poi, spazio alla presentazione del libro "Donne e leggi in Italia. Promemoria", con l'autrice Rosangela Pesenti. La giornata si concluderà con l'evento serale, che "traslocherà" nell'auditorium comunale di via Matteotti (al civico 6), dove è in programma il concerto di arpa celtica e bardica di Vincenzo Zitello, "Se ti saveset", parole e musica per la memoria di Carlo Bava.

Domenica 1 giugno

Domenica, invece, alle 10.30, sarà l'ora del taglio del nastro della mostra fotografica "Life support", la nave di Emergency. Alle 13 tutti con le gambe sotto al tavolo per il pranzo sociale che sarà ospitato dal Circolo Casa del Partigiano (le iscrizioni dovranno essere effettuate entro oggi, venerdì 30 maggio, al numero 3396088696). L'iniziativa riprenderà alle 16 con l'incontro pubblico dedicato ai quesiti del Referendum dei prossimi 8 e 9 giugno. Protagonisti saranno il segretario generale della Cgil Ticino Olona Mario Principe e il vice presidente Anpi Legnano Giuliano Celin. Alle 21 sarà la volta del concerto Turno di notte, con le canzoni d'autore italiane. Il tutto negli spazi della sede dell'Anpi di via Matteotti, 56.

Lunedì 2 giugno

Lunedì 2 giugno, infine, l'evento sarà caratterizzato da tre momenti. Il primo, che partirà alle 14.30, avrà a che fare con le testimonianze, attraverso video, dei partigiani e delle partigiane del Legnanese. Quindi, alle 16.30. toccherà alla Compagnia dei gelosi andare in scena con "Madri della resistenza" e, alle 18, la parola andrà al presidente Minelli, che sarà chiamato a tirare le fila della tre giorni. Previsto, in chiusura, un aperitivo. Per tutte le tre giornate, sarà funzionante all'interno della festa il servizio bar e ristorante, con aperitivi, panini a prezzi contenuti grazie alla collaborazione del Circolo Casta del Partigiano.