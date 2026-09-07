Tutto pronto per la «Giornata dello sport 2026»

Le vacanze sono ormai finite, gli adulti tornano al lavoro e i ragazzi a scuola, quale miglior rimedio di una giornata dedicata allo sporto per allentare lo stress da rientro? Dopo il grande successo dello scorso anno, l’obiettivo è di replicare, anzi migliorare lo score del 2025: con questi auspici torna la «Giornata dello sport» a Vermezzo con Zelo, un appuntamento dedicato alle diverse attività sportive che si possono svolgere in paese, un veicolo di socializzazione e aggregazione.

Tante discipline da scoprire

L’Amministrazione comunale invita tutti a partecipare a una giornata interamente dedicata allo sport e al divertimento per tutte le età. L’appuntamento è per sabato 12 settembre 2026 in via Ada Negri (dove sorgono il palazzetto e il campo sportivo) dalle 10 alle 18. Sarà una giornata ricca di attività, tornei, lezioni di prova e dimostrazioni. Coloro che parteciperanno all’iniziativa potranno scoprire e provare tantissime discipline: calcio (Open day e tornei) atletica leggera (banchetto informativo), pilates e postural training, parkour & acrobatica, pallavolo & minivolley, ginnastica artistica (con la partecipazione straordinaria della campionessa la ginnasta Emma Fioravanti) e anche attività più originali come kobudo giapponese, vovinam viet vo dao, yoga, ma anche i più tradizionali basket, danza, gioco-danza e hip hop. Durante la manifestazione ci sarà anche un evento speciale. Dalle 14.30 alle 15.30 al palazzetto Edes, la conferenza tematica «Alleanza genitori e figli», tenuta dalla psicologa Giulia Bonaccorso. ​Durante tutta la manifestazione, oltre a una massiccia dose di sport, ci sarà la possibilità di godere di musica, animazione e la possibilità di fermarsi per colazioni, aperitivi e pranzo.

Fare avvicinare i ragazzi allo sport

«Come Amministrazione comunale siamo felici di invitare tutti alla nuova edizione della “Giornata dello Sport”, in programma sabato 12 settembre in via Ada Negri – spiega il consigliere delegato Davide Cellamare – Questo evento è una bellissima occasione per scoprire cosa offre il nostro territorio e per aiutare le nostre associazioni sportive a collaborare e proporre nuove attività. L’obiettivo principale è far avvicinare i ragazzi allo sport e far conoscere tutte le realtà locali. La giornata sarà vivace e aperta a tutti, con la possibilità di provare tantissime discipline tra cui calcio, pilates, postural training, parkour, acrobatica, pallavolo, minivolley, ginnastica artistica con la straordinaria partecipazione della ginnasta Emma Fioravanti, kobudo giapponese, vovinam viet vo dao, yoga, basket, danza, gioco-danza e hip hop, oltre alla presenza di un apposito gazebo informativo per l’atletica leggera. Non mancheranno ottima musica e divertimento ad accompagnare l’intera manifestazione, insieme al gustoso food proposto dall’Accademia Milanese. Per l’accoglienza potremo contare sul prezioso supporto della Pro Loco al Gazebo di Benvenuto per la registrazione e la consegna dei braccialetti. Inoltre, durante la manifestazione ci sarà anche l’incontro tematico “Alleanza genitori e figli” con la psicologa Giulia Bonaccorso, un confronto molto interessante da sviluppare tutti insieme. Vi aspettiamo numerosissimi per vivere insieme una straordinaria giornata di festa, sport e comunità».

Anche quest’anno una proposta ampia, in grado di soddisfare le richieste dei più esigenti. Ad animare la giornata sarà Radio SP30, radio ufficiale dell’evento.