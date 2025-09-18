Tutto è pronto per la nuova edizione della Festa dello Sport a Magenta, in programma domenica 21 settembre 2025 dalle ore 14.30.

Tutto pronto per la Festa dello sport 2025

Posticipata di una settimana per non sovrapporsi al Raduno Regionale dei Bersaglieri, la manifestazione torna con un ricco programma e una nuova location: Piazza Arrigo VII (storica Piazza Mercato) e la Tensostruttura adiacente si trasformeranno in un vero e proprio villaggio dello sport, dove decine di associazioni sportive si presenteranno alla cittadinanza con dimostrazioni, attività e stand informativi.

Il tema scelto per quest’anno è “Lo sport è ovunque”, per sottolineare il valore inclusivo, educativo e sociale dello sport, capace di raggiungere ogni angolo della comunità, anche i contesti meno usuali.

Programma della giornata

Ore 14:30 – Apertura degli stand e delle attività sportive

Ore 17:30 – Saluti istituzionali alla presenza del Sindaco di Magenta e di numerosi ospiti, tra cui Silvia Picchi, Sottosegretaria a Sport e Giovani di Regione Lombardia

Le associazioni sportive coinvolte sono quasi 30 e coprono una vasta gamma di discipline, tra cui calcio, pallavolo, arti marziali, ginnastica, ciclismo, danza e sport per persone con disabilità.

Grande novità 2025 sarà la presenza della parete di arrampicata sportiva, installata grazie alla collaborazione con FASI Lombardia (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), che ha anche concesso il patrocinio all’evento. Istruttori qualificati guideranno adulti e bambini alla scoperta di questa disciplina, non ancora presente sul territorio magentino.

La Festa dello Sport si arricchisce anche quest’anno di eventi collaterali di grande valore:

1. Sport Match – Torneo scolastico di calcio

Torneo interscolastico tra gli studenti delle scuole superiori di Magenta, previsto nella seconda settimana di ottobre. Un appuntamento molto atteso dai giovani, all’insegna dello sport, della sfida e del fair play.

2. Serata “Eccellenze Sportive 2024/2025”

Venerdì 26 settembre 2025, ore 21.00 – Sala Consiliare del Comune di Magenta

Una serata dedicata alla premiazione di atleti, squadre, dirigenti e associazioni che si sono distinti per risultati sportivi rilevanti nel corso dell’anno. L’evento sarà presentato dalla giornalista sportiva Eva Gini (SportMediaset) e vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione:

Daila Dameno, pluripremiata atleta magentina nel tiro con l’arco paralimpico

Simone Barlaam, campione paralimpico di nuoto (presente in collegamento video da Singapore, dove sarà impegnato nei Mondiali)

Maurizio Ganz, ex calciatore di Serie A e attuale allenatore dell’AC Magenta, intervistato in un dialogo speciale dal Sindaco di Magenta

La manifestazione gode del patrocinio di:

Regione Lombardia

Consiglio Regionale della Lombardia

Sport e Salute

FASI Lombardia