Tutto pronto per la dodicesima edizione della Cur Sagra

Venerdì sera, alle 19.30, il via alla corsa non competitiva di 5 e 10 chilometri che avrà come fulcro l'oratorio di San Lorenzo. Parte dell’incasso verrà devoluto a PizzAutobus e alla scuola locale

Sarà ancora una volta la Cur… Sagra ad aprire la Sagra di San Lorenzo di Parabiago, appuntamento che da dodici edizioni accompagna l’inizio di settembre nella frazione di San Lorenzo di Parabiago. La corsa non competitiva torna venerdì 4 settembre 2026, con ritrovo alle 18.30 e partenza della gara principale alle 19.30 dal campo dell’Oratorio di San Lorenzo, in via Don Giacomo Bianchi. Per i bambini fino a sei anni è prevista la “corsa Baby , con partenza alle ore 19.10, un tracciato di 800 metri che si sviluppa sullo stesso percorso della corsa “dei piu’ grandi”.

Un appuntamento capace di riunire sportivi, famiglie, bambini e volontari

Una serata che negli anni è diventata molto più di una semplice manifestazione podistica: la Cur… Sagra è infatti un appuntamento capace di riunire sportivi, famiglie, bambini e volontari, facendo da apripista ai giorni della festa patronale. E quest’anno, accanto alla tradizionale formula della corsa, non mancheranno novità, animazione .

Ecco la genesi della manifestazione

«La storia della Cur… Sagra inizia nel 2014, quasi per gioco». A raccontarla è Mario Bollati, uno degli storici organizzatori della manifestazione. «È iniziata un po’ per gioco e un po’ per sfida. Eravamo cinque o sei papà che andavano a correre e don Luigi Colombo, l’attuale Don di San Lorenzo, ci ha detto: “Dai, provate a mettere in piedi una camminata, una corsa il venerdì, all’inizio della Sagra di San Lorenzo”».

L’evoluzione

Da quell’idea è nata una manifestazione che è cresciuta progressivamente, mantenendo però il suo carattere popolare. «All’inizio , nel 2014, avevamo pensato a una corsa di cinque chilometri – racconta Bollati –. La gente partecipava, poi si fermava a mangiare alla sagra È una formula che funziona ancora oggi: alla Cur…Sagra partecipano famiglie, atleti che vogliono allenarsi e amici. Poi c’è il rinfresco per cui negli anni abbiamo ricevuto tanti complimenti». La Cur… Sagra ha raggiunto negli anni anche 600 partecipanti, un numero che testimonia quanto la manifestazione sia riuscita a radicarsi nel territorio. «È una corsa molto sentita – prosegue Bollati –. È nata all’interno dell’oratorio ed è completamente organizzata dai volontari. Tutto si svolge all’interno della Sagra di San Lorenzo, quindi la corsa è anche un modo per stare insieme e vivere la festa». Dietro alla manifestazione ci sono soprattutto i volontari. Sono loro a occuparsi dell’organizzazione, dell’accoglienza, dei ristori, della sicurezza e di tutti quei dettagli che permettono alla corsa di svolgersi e alla Sagra di San Lorenzo di trasformarsi, per una sera, in una grande festa dello sport È una soddisfazione vedere quanta gente continua a venire e quanto la Cur… Sagra sia diventata un appuntamento atteso».

I dettagli tecnici

La Cur…sagra 2026 prevede, come da qualche anno , due distanze per gli adulti: 5 chilometri, con un giro del percorso, e 10 chilometri, con due giri. Il tracciato alterna strada e sterrato, con partenza e arrivo all’Oratorio di San Lorenzo. «La corsa parte e arriva all’oratorio e si sviluppa sul territorio nella parte alta del paese– spiega Bollati Svolgendosi dalle ore 19.30 in poi i partecipanti troveranno parte del percorso sterrato illuminato con candele ormai segno distintivo e suggestivo della nostra corsa ed alla fine un magnifico punto ristoro».

Accanto alle due distanze per gli adulti, troviamo la Corsa Baby, pensata tre anni fa per i bambini al di sotto dei 6 anni che dovranno percorrere metri 800 accompagnati dai genitori e accolti all’arrivo da un sacco di applausi ed alla partenza da una pioggia di colori e bolle in stile Color Run. «Per la Corsa Baby abbiamo scelto di sostenere la Scuola dell’infanzia di San Lorenzo – sottolinea Bollati – la solidarietà è una parte importante della nostra manifestazione».

La presenza del Pizzautobus

Novità di quest’anno è la presenza , nella serata della corsa, del PizzAutobus. Partecipazione gentilmente offerta dalla soc.CARES – Rugby Parabiago , da dove verranno sfornate pizze favorendo l’inclusione lavorativa di ragazzi e ragazze affette da autismo. Gli organizzatori hanno previsto di devolvere un euro 1 della quota di iscrizione a favore di questo importante progetto.

Gli altri ingredienti della serata

A rendere ancora più ricca la serata ci sarà poi AviSport Legnano, che dalle 19 sarà presente per il riscaldamento muscolare pre-corsadestinato ai partecipanti. L’obiettivo è accompagnare i runner verso la partenza e creare già prima dello start il clima di festa che caratterizza la Cur… Sagra. «Quest’anno – racconta Bollati –, grazie a AviSport i nostri runner, piccoli e grandi, potranno prepararsi insieme prima della partenza». Confermata anche la presenza di Intensity Elite Cheer & Dance, il gruppo di cheerleader, che si esibiranno prima della partenza delle gare.

L’impegno della Bcc

La manifestazione può contare anche quest’anno sul sostegno degli sponsor che accompagnano la sua crescita dall’inizio. ci piace definirli “amici sponsor” e tra questi «La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate che è al fianco della Cur…Sagra sin dall’inizio, dalla prima edizione del 2014, – ricorda Bollati –. È una collaborazione che ci ha accompagnato per tutto questo percorso e che per noi è davvero importante». Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, spiega: «Dodici edizioni dopo quella prima idea nata dalla sfida di alcuni papà runner, la Cur… Sagra conserva lo spirito originario, ma continua ad arricchirsi, soprattutto grazie alla possibilità di trasformare la propria partecipazione in un gesto concreto di solidarietà. È proprio questo intreccio tra sport, socialità, volontariato e attenzione agli altri a rendere iniziative come questa particolarmente vicine allo spirito delle Banche di Credito Cooperativo. Quando tante persone scelgono di correre insieme e una parte di quell’impegno diventa un aiuto concreto per chi ne ha bisogno, si realizza quel principio di mutualità che appartiene profondamente alla storia del Credito Cooperativo».

Via anche alla Sagra di San Lorenzo

A dare il via alla serata saranno sport e divertimento, ma il traguardo sarà anche l’occasione per entrare nel vivo della Sagra di San Lorenzo, fermarsi a mangiare e stare insieme sentire della buona musica Una corsa nata dodici anni fa quasi per gioco e diventata oggi una tradizione capace di unire il territorio, il mondo dello sport, il volontariato e la solidarietà.

Le modalità di iscrizione alla Cur sagra

Le iscrizioni sono aperte da oggi, lunedì 31 agosto, a giovedì 3 settembre, dalle 21 alle 22.30, presso l’Oratorio di San Lorenzo, in via Don Giacomo Bianchi. Le preiscrizioni sono disponibili presso Demo Sport Parabiago, in via Santa Maria 54, negli orari di apertura del negozio, e presso il Centro Ottico Amico, sulla SS 33 a San Lorenzo di Parabiago. Per i singoli partecipanti sarà possibile iscriversi anche fino a 10 minuti prima della partenza. Per informazioni: cursagra@ cursagra.it, telefono 351 9179825 – www.cursagra.it.