Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di demolizione del caseggiato, di proprietà privata, sito in via Giacomo Matteotti al civico 88 a Rho, ormai in stato di degrado e messo in sicurezza visti i crolli di porzioni di intonaco in affaccio sulla strada.

Tutto pronto per la demolizione del vecchio caseggiato in centro

Martedì 10 marzo 2026 per tutta la giornata, dalle ore 7 alle ore 19.00, via Matteotti sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Castelli Fiorenza e via Bugatti per l’inizio delle attività inerenti la demolizione. Una volta messa in sicurezza l’area, i proprietari potranno proseguire con un progetto di ricostruzione secondo le quantità definite dal piano regolatore. Il Comune di Rho attende la presentazione di un progetto, pertanto non è possibile conoscere gli effettivi tempi per la ricostruzione del caseggiato, che dovrebbe riprendere forme e dimensioni di quello preesistente.

Il Comune ha compiuto tutti i passi necessari per arrivare a questa demolizione, verificando l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici dei lavori, e vigila sulla esecuzione degli interventi che prevedono anche la bonifica dell’area. L’importo dell’intervento di demolizione e bonifica è totalmente a carico della proprietà.

L’ordinanza della Polizia Locale dispone

– obbligo di svolta a sinistra all’intersezione Matteotti-Castelli Fiorenza per i veicoli provenienti da Largo Mazzini (eccetto autorizzati);

– divieto di transito veicolare su via Matteotti in corrispondenza dell’intersezione con via Bugatti eccetto che per gli autorizzati e i veicoli provenienti dalla stessa Via Bugatti e diretti ai civici 77- 78 di Via Matteotti;

– limite di velocità di 30 km/h su via Matteotti nel tratto compreso tra Via Castelli Fiorenza e via Bugatti;

– strada senza uscita su via Tibaldi all’intersezione con l’area parcheggio di Corso Europa.

Saranno presenti movieri e saranno posizionati cartelli di preavviso su Corso Europa in prossimità dell’intersezione con Largo Mazzini.

Sul sito comunale si trova il testo completo dell’Ordinanza della Polizia Locale.