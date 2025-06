Il prossimo giovedì, 26 giugno 2025, presso l'auditorium delle scuole medie di San Vittore Olona saranno consegnate dall'Amministrazione Comunale Sanvittorese in collaborazione con il Rugby Cares di Parabiago , quattro borse di studio ad alunni di terza media che avranno conseguito il diploma e si siano distinti per merito.

Tutto pronto per la consegna delle Borse di studio

I criteri della graduatoria sono stati demandati alla scuola, con l'unico requisito della residenza in paese

degli aggiudicatari.

"Per questa iniziativa ringraziamo il Rugby Cares di Parabiago che devolverà la cifra di 500 euro a ciascun vincitore in cambio dell'autorizzazione al disturbo acustico durante il Rugby Sound che si tiene tutti gli anni nel vicino parco castello di Legnano ma che acusticamente coinvolge anche la nostra amministrazione - fanno sapere dall'amministrazione - Pertanto la scelta da parte dell'amministrazione e' stata quella di agevolare gli alunni meritevoli che spiccano il volo verso le scuole superiori premiando i loro sforzi con le borse di studio del prossimo giovedì. Ed in futuro manterremo questa iniziativa nell'ottica di essere sempre più attenti all'educazione e alle competenze culturali e sociali dei ragazzi".