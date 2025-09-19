Tutto pronto per la Buona Notte Bianca dei bambini

Al mattino il Mercatino degli hobbisti, al pomeriggio dalle 15 torna la Buona Notte Bianca dei Bambini grazie alla collaborazione tra il Comune e l’associazione Accaduerho.

Un sabato speciale che trasformerà il centro cittadino in un villaggio dedicato ai più piccoli

Un sabato speciale quello di domani che trasformerà il centro cittadino in un villaggio dedicato ai più piccoli, con tante attrazioni. Ci saranno il trenino che percorrerà più volte le vie del centro, laboratori, giostre, ludoteca itinerante, teatro dei burattini, giochi in legno di una volta, battesimo della sella (che si sposta nell’area del Parco Pomé).

Le manifestazioni della Notte Bianca dei Bambini di quest’anno coinvolgeranno anche piazza Jannacci

«Se lo scorso anno il filo conduttore di molte attività era stato la vita nell’Antica Roma – affermano gli organizzatori della manifestazione – questa volta si torna tra il V e VI secolo dopo Cristo ispirandosi a Re Artù e ai Cavalieri della Tavola rotonda». Le manifestazioni della Notte Bianca dei Bambini di quest’anno coinvolgeranno anche piazza Jannacci, con spettacoli nel Teatro Civico e all’aperto per consentire il ricco programma che organizzatori e Amministrazione comunale hanno ideato per l’edizione di quest’anno.

Speriamo di vedere tantissime famiglie in centro, le occasioni per divertirsi non mancheranno

«La Buona Notte Bianca è arrivata alla sua dodicesima edizione e ogni anno sollecita la fantasia degli organizzatori – commenta l’assessore alla Cultura Valentina Giro – Le attrazioni saranno comunque di vario genere per venire incontro ai gusti di tutti. Speriamo di vedere tantissime famiglie in centro, le occasioni per divertirsi non mancheranno». In caso di maltempo la manifestazione non si svolgerà, ma sarà rinviata alle prossime settimane.