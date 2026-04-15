Tutto pronto per la 40esima Fiera di San Marco

La Fiera di San Marco a Marcallo con Casone entra nel vivo. Ecco il calendario completo degli eventi per i suoi 40 anni. Un anniversario speciale che celebra la storia, le tradizioni e la forza della comunità di Marcallo .

Da venerdì 17 aprile

Dal 17 al 26 aprile, un ricco programma di iniziative culturali, musicali, sportive e per famiglie. Si parte questa sera, venerdì, alle 21, al Centro Sociale Via Pasteur, con lo Spettacolo teatrale a cura del gruppo “Vent e Acqua”; domani sabato dalle 14 alle 19 nella tensostruttura “Quarant’anni di giochi” a cura dell’Associazione SpazioGioco; alle 18.45 in Sala Don Gianni, “Il Cammino della Speranza” con Don Franco Belloni, a cura della ProLoco di Marcallo con Casone e alle 21 appuntamento con la musica di classe Sala San Marco con il concerto Jazz “Echoes of Chicago”, in collaborazione con l’associazione Cultura Musicale in Brianza.

Avis in festa

Domenica 19 aprile protagonsitsa sarà l’Avis che celebrerà il “75° Anniversario AVIS di Marcallo con Casone” con la premiazione ai donatori benemeriti presso il monumento di Piazza Italia. In Sala San Marco alle 17 Inaugurazione della mostra fotografica “Il Triangolo Rosso”, a cura della sezione ANPI di Magenta. La mostra rimarrà aperta fino al 26 aprile con orari dedicati a scuole e pubblico. Mercoledì 22 aprile al Centro socio ricreativo di Via Pasteu alle 18 torneo di Burraco a cura dell’Associazione Pensionati di Marcallo. Gioved’ 23 alle 21 in Sala San Marco incontro pubblico “La Fiera dei Sindaci”, con la partecipazione dei Sindaci che hanno accompagnato i quarant’anni della Fiera. Durante la serata proiezione delle immagini ricevute per l’iniziativa “La Mia Fiera”.

Insubria Festival

Sabato 25 aprile la tradizionale Fiera di San Marco con il mercato in tutto il centro cittadino, Santa Messa presso la Chiesa di San Marco ore 9.30 e corteo con il Corpo Musicale San Marco e Mostra canina non competitiva presso Parco Ghiotti in collaborazione con il Centro cinofilo della Viola, mostre artistiche nel cortile comunale a cura degli artisti locali e dell’associazione “Amici dell’arte” di Magenta e infine giostre e attrazioni per bambini in Via De Gasperi. Domenica 26 ultimo giorno di festeggiamenti. Alle 9.30 nel cortile del Comune “Un libro per ogni nato”, iniziativa a cura della Biblioteca comunale dedicata alle famiglie dei nuovi nati (2025), alle 10 in Biblioteca Comunale Laboratorio “Piccoli Intrecci” in collaborazione con Casa delle Culture di Magenta

Dal 24 al 26 aprile – Insubria Festival con rievocazioni, conferenze, concerti, laboratori, hobbisti e street food al Parco Ghiotti.