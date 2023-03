Tutto pronto per il torneo giovanile internazionale di calcio, SWC 2023

Al via dal prossimo 6 aprile a Sedriano la terza edizione del torneo internazionale di calcio dilettantistico giovanile SWC 2023.

Al via dal 6 aprile il torneo SWC 2023

Per la terza edizione dal 2019, che sarebbe stata la quinta se non ci fosse stata la pandemia, prende

vita l’evento sportivo di calcio dilettantistico giovanile dell’anno per ACD Sedriano e per tutto il

territorio lombardo, la SWC2023.

Oltre 1200 atleti da Polonia, Danimarca, Svezia, Svizzera, Romania, Francia e Italia si affronteranno

in 3 giorni intensi di partite per vincere l’ambito trofeo. Si disputeranno oltre 400 partite nei centri

sportivi di Sedriano, Bareggio, Vittuone e Vighignolo, con le prevalenti fasi finali tutte a Sedriano.

Come da tradizione, giovedì 6 aprile, a partire dalle h 20, si terrà la cerimonia di apertura ufficiale

del torneo in cui presenzieranno volti noti dello spettacolo e del mondo del calcio professionistico.

Le parole del presidente Cardamone

“È sicuramente uno sforzo organizzativo imponente per la nostra società ma ne vale totalmente la pena perché offre a tutti i ragazzi, in particolare ai nostri tesserati tutti coinvolti nelle categorie previste, il confronto con culture calcistiche e personali diverse da quelle a cui siamo abituati.” commenta il Presidente di ACD Sedriano Francesco Cardamone “è un’esperienza unica che lascia nel cuore ricordi indimenticabili per tutti, atleti staff e pubblico. Continueremo a proporla e a vederla crescere: l’edizione di quest’anno registra il doppio delle iscrizioni e delle presenze rispetto all’anno scorso. Le squadre sono di altissimo livello, molte professionistiche sia in ambito italiano che straniero.”

Il torneo vede protagonisti ragazzi dagli 11 ai 16 anni e ragazze under 15 del settore femminile, e

saranno presenti anche squadre professionistiche italiane come AC Milan, FC Internazionale, AC

Monza, Como Women.

Vi aspettiamo presso i centri sportivi di Sedriano dal 6 al 9 aprile per seguire l’avventura calcistica di

questi ragazzi e ragazze finalizzata a vincere il trofeo SWC 2023!