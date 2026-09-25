Tutto pronto per il Raduno Regionale dei Bersaglieri

E’ iniziato il conto alla rovescia. Mancano poche ore, Abbiategrasso si prepara ad accogliere il Raduno Regionale dei Bersaglieri, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre 2026, un appuntamento che animerà la città con momenti di commemorazione, musica, tradizione e partecipazione collettiva.

L’evento coincide con due importanti ricorrenze per la realtà bersaglieresca cittadina: il 50esimo anniversario della Sezione di Abbiategrasso e il 10imo anniversario della Fanfara “Cav. Gr. Cr. Ambrogio Locatelli”. In occasione della presentazione ufficiale dell’evento, svoltasi nella Sala consiliare del Castello, la madrina del raduno Mariangela Donà Locatelli ha rivolto un caloroso invito alla cittadinanza a prendere parte alle iniziative in programma:

«Questo appuntamento non sarà soltanto una manifestazione associativa, ma una grande occasione di incontro, memoria, condivisione e festa. Un momento capace di riunire persone di tutte le età attorno ai valori di amicizia, solidarietà, impegno e amore per la comunità che da sempre contraddistinguono i Bersaglieri. Il nostro auspicio è che tutta la città viva e senta proprio questo evento, trasformando le strade e le piazze di Abbiategrasso in un luogo di partecipazione, musica e amicizia».