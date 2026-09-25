Tutto pronto per il Raduno Regionale dei Bersaglieri

E’ iniziato il conto alla rovescia. Mancano poche ore, Abbiategrasso si prepara ad accogliere il Raduno Regionale dei Bersaglieri, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre 2026, un appuntamento che animerà la città con momenti di commemorazione, musica, tradizione e partecipazione collettiva.
Occasione di incontro, memoria, condivisione e festa
L’evento coincide con due importanti ricorrenze per la realtà bersaglieresca cittadina: il 50esimo anniversario della Sezione di Abbiategrasso e il 10imo anniversario della Fanfara “Cav. Gr. Cr. Ambrogio Locatelli”. In occasione della presentazione ufficiale dell’evento, svoltasi nella Sala consiliare del Castello, la madrina del raduno Mariangela Donà Locatelli ha rivolto un caloroso invito alla cittadinanza a prendere parte alle iniziative in programma:
«Questo appuntamento non sarà soltanto una manifestazione associativa, ma una grande occasione di incontro, memoria, condivisione e festa. Un momento capace di riunire persone di tutte le età attorno ai valori di amicizia, solidarietà, impegno e amore per la comunità che da sempre contraddistinguono i Bersaglieri. Il nostro auspicio è che tutta la città viva e senta proprio questo evento, trasformando le strade e le piazze di Abbiategrasso in un luogo di partecipazione, musica e amicizia».
Anche il primo cittadino Cesare Nai ha accolto a braccia aperte l’iniziativa:
“E’ un onore ospitare il Raduno Regionale dei Bersaglieri, significa poter condividere i valori che rappresentano con la comunità, ma soprattutto trasmetterli alle nuove generazioni, insegnarli il bene comune” ha affermato il sindaco.
L’organizzazione rivolge inoltre un sentito ringraziamento alle numerose associazioni, ai volontari, alle istituzioni e alle scuole cittadine che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, coinvolgendo anche gli studenti nella creazione del logo ufficiale del raduno.
L’Amministrazione comunale invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare alle due giornate di festa, per conoscere da vicino la storia, le tradizioni e i valori del Corpo dei Bersaglieri e condividere insieme un importante momento per la comunità.
Il Programma
Sabato 26 settembre 2026
16.30 – Ammassamento presso la sede ANB
16.45 – Onori al Monumento dei Bersaglieri
17.00 – Corteo verso il Monumento ai Caduti di piazza Milite Ignoto
18.00 – Santa Messa in Basilica
19.00 – Consegna del Medagliere Regionale al Sindaco presso il Municipio, con la partecipazione della Fanfara “A. Vidoletti” di Vergiate
21.00 – Concerto della Fanfara “Cav. Gr. Cr. A. Locatelli” di Abbiategrasso presso il Cinema San Pietro
Domenica 27 settembre 2026
Ore 10.00 – Schieramento del raduno in piazza Samek
Rassegna delle autorità
Alzabandiera
Allocuzioni ufficiali
Corteo per le vie cittadine
Omaggio al Cimitero alla tomba del Cav. Gr. Cr. Ambrogio Locatelli e alla lapide dei Bersaglieri
Corteo cittadino con corsa finale davanti alla tribuna delle autorità
Pranzo Cremisi presso il Quartiere Fiera