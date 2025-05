Tutto pronto per il Palio, con attenzione anche all'ambiente

Fervono gli ultimi preparativi, in vista della grande kermesse di domani a Legnano, con la città vestita a festa e centinaia di spettatori attesi allo stadio Mari.

Le "isole" ecologiche

Come ogni anno, gli addetti di Aemme Linea Ambiente saranno in servizio, lungo il percorso seguito dai cortei delle otto contrade, ma la novità di quest’anno è che, per tutta la durata della manifestazione, al Mari saranno operativi alcuni addetti di Ala che forniranno al pubblico indicazioni in merito al corretto conferimento dei rifiuti: in corrispondenza delle tribune saranno, infatti, allestite tre “isole” che, attrezzate con i cassonetti per la raccolta della carta, degli imballaggi in plastica, dei rifiuti organici e di quelli indifferenziati (per ragioni di sicurezza, bottiglie di vetro e lattine saranno vietati all’interno dello stadio), avranno lo scopo di evitare i conferimenti impropri all’interno dell’impianto di via Pisacane.

Il rispetto per l'ambiente

Voluta dal Comune e subito accolta da Ala, l’iniziativa risponde non solo alla volontà di preservare il decoro della manifestazione, ma anche al desiderio di ricordare ai cittadini che divertimento e rispetto dell’ambiente possono e devono andare di pari passo e che i piccoli gesti virtuosi di ciascuno, messi insieme, possono davvero fare la differenza.