Tutto pronto per il Falò di Sant’Antonio

Il Comune di Marcallo con Casone, in collaborazione con l’associazione Centro pensionati e la parrocchia dei Santi Nazaro e Celso propone il Falò di Sant’Antonio. L’evento è previsto per sabato 17 gennaio, a partire dalle 17.30, al Parco Ghiotti.

Un evento tra fuoco, tradizione e benedizione

Fuoco, tradizione e benedizione degli animali. Saranno questi gli ingredienti principali dell’iniziativa fissata per sabato 17 gennaio, a partire dalle 17.30, quando è prevista l’esibizione emozionante e suggestiva di manipolazione del fuoco di un mangiafuoco, coreografie ipnotiche e giochi di luce animeranno la serata presso il Centro sociale ricreativo di Via Pasteur, a Marcallo appunto.

Gli animali protagonisti e poi l’accensione vera e propria del falò

Alle 19, quindi, l’avvio della benedizione degli animali domestici presso il Sagrato della chiesa parrocchiale marcallese. Alle 19.30, spazio all’accensione del Falò presso Parco Ghiotti. In caso di maltempo, sarà annullato solo il falò.