Anche quest’anno, Pero si anima per uno degli appuntamenti più attesi da bambini e famiglie: il Carnevale, un pomeriggio all’insegna della festa, della creatività e del divertimento.

Tutto pronto per festeggiare il Carnevale a Pero

Il ritrovo è fissato per sabato 21 febbraio alle ore 14.30 in largo Solidarietà: da qui partirà il tradizionale trenino che, insieme alla sfilata in maschera, attraverserà Cerchiate e Pero passando da via F.lli Rosselli, via Cesare Battisti, via Giovanni XXIII, via Figino, via F.lli Bandiera, via Don Sturzo, via Bergamina, via Greppi e via Oratorio, per arrivare infine in piazza della Visitazione.

Dalle ore 15.30, in piazza della Visitazione, prenderà il via la grande festa con animazione e truccabimbi, show di giocoleria e illusionismo, mini scuola di circo, musica, giochi e sfide per grandi e piccoli. Non mancheranno le immancabili frittelle e dolciumi e la presentazione delle maschere più originali e divertenti.

Un pomeriggio colorato e coinvolgente per celebrare insieme il Carnevale Ambrosiano e vivere la città in un clima di allegria e condivisione.

L’Amministrazione comunale ringrazia la Parrocchia della Visitazione per la collaborazione nella realizzazione dell’iniziativa e lo sponsor Nuovenergie S.p.A..