Il prossimo fine settimana torna uno dei momenti più attesi dell’anno: la Festa Patronale dei santi Pietro e Paolo di Arese.

Tutto pronto per Arese in festa

Per tre giorni la città si anima, le piazze si riempiono, e stare insieme diventa l’unica cosa che conta davvero. Ci saranno concerti di musica dal vivo, balli per tutte le età, street food da provare con gli amici, e mille occasioni per ritrovarsi, sorridere e godersi l’estate a due passi da casa. Non solo: ci sarà anche tempo per fermarsi un attimo, vivere la bellezza della Messa Granda Cantada e i suoni di festa con la

Filarmonica G. Verdi, ma anche momenti speciali per dire grazie a chi ha fatto la differenza con le civiche

benemerenze.

Il programma dettagliato

GLI ELEGANTISSIMI | Arese In Festa

Venerdì 27 giugno | ore 21.30 | Piazza 11 Settembre

La prima serata di musica live della Festa Patronale si apre con una band che ti aspetti.

Gli Elegantissimi non sono la solita cover band (anche se, tecnicamente, lo sono). Prendono grandi successi internazionali, li portano indietro nel tempo e li trasformano come si faceva negli anni ‘60 in Italia: nuovo suono, nuovo stile, testi tradotti e reimmaginati, con un tocco ironico e raffinato.

THE ROTOLONI | Arese in Festa

Sabato 28 giugno | ore 21.30 | Piazza 11 Settembre

Il sabato di Arese in Festa è una scarica di pura energia rock. Sul palco arrivano The Rotoloni, una band nata per gioco, cresciuta per scherzo... e diventata una vera certezza. Il loro show è una macchina del tempo alimentata a chitarre elettriche e adrenalina: oltre 30 brani in scaletta, dai mitci anni ’70 fino ai 2000, per un viaggio musicale che fa cantare, ballare e ridere, senza prendersi troppo sul serio ma facendo sul serio divertire. Non è solo un concerto, è una festa dentro la festa, quella in cui Ɵ ritrovi a cantare a squarciagola un pezzo che non ascoltavi da anni, o a saltare insieme a chi ha la metà – o il doppio – dei tuoi anni. Il loro obiettivo è chiaro: farti stare bene, e farlo a tutto volume... la cosa migliore? Che ci riescono! Non

mancare.

Ingresso libero e gratuito

SOUL DOUBT

Domenica 29 giugno | ore 21.30 | Piazza 11 Settembre

Dopo due serate scatenate, la Festa Patronale si chiude con eleganza, ritmo e anima. A conquistare la

piazza domenica sera sono i Soul Doubt, una band che sa come conquistare il pubblico con classe. Preparati a un viaggio tra i grandi brani della musica Soul e R&B contemporanea: pezzi immortali, suoni attuali, ritmi che avvolgono e una voce che ti entra dentro e non ti lascia più. Il loro live è una coccola, una vibrazione che ti fa ondeggiare, cantare, sorridere. Un modo perfetto per chiudere insieme un weekend di festa, lasciando che la musica ti accompagni ancora un po’, anche quando la piazza inizia a svuotarsi. Armonie curate, groove che fanno muovere il corpo e il cuore, e quell’atmosfera che solo il soul sa creare. Insomma, il gran finale che si merita ogni festa che si rispetti. Ingresso libero e gratuito

COME MARADONA | Stand Up Comedy

Venerdì 20 giugno | ore 21.15 | Centro civico Agorà

Diego ha scoperto che vivere precari è uno sport estremo, e che le centrifughe da 9 euro sono un atto di

fede. Non ha mai giocato a calcio, ma dice spesso “Come Maradona”. Ti invitiamo a uno spettacolo ironico e sincero che parla di noi, delle crisi di oggi e della voglia di sentirsi meno soli. "Come Maradona" fa parte della nostra rassegna estiva e del Milano Nord Ovest PRIDE, un evento speciale per riflettere sui diritti LGBTQIA+. Non perdertelo!

Uno spettacolo di e con Diego Piemontese

Ingresso libero e gratuito.

Questo fine settimana la città si accende con l’energia e il talento dei nostri giovani. Musica, poesia, sfide e creatività: un programma pensato per mettere i giovani al primo posto, con eventi dove loro sono

protagonisti assoluti. Preparati a vivere serate piene di emozioni, sorprese e tanto, tanto entusiasmo!

ARESE MUSIC MATCH

Sabato 21 giugno | dalle ore 20.00 | Piazza 11 Settembre

Piazza 11 Settembre si trasforma in un vero e proprio palcoscenico di emozioni. Dopo aver ricevuto video,

audio, brani originali e cover, i finalisti del contest musicale a cura dello Spazio Giovani YoungDoIt! sono

pronti a salire sul palco per dare il massimo e farci vivere una serata di musica, energia e talenti da scoprire.

SARANNO POESIA E CAMPIONI ITALIANI DI POESIA IMPROVVISATA

Domenica 22 giugno | ore 21.30 | Piazza 11 Settembre

Spazio alle rime e all’adrenalina de* improslammer più forti d’Italia, campionə, vicecampionə e migliori

under 20 di Arese e dintorni. Preparati a battute, flow e versi esplosivi, dove il pubblico – cioè tu! – è il vero protagonista, chiamato a scegliere il vincitore con il suo tifo. Non perdere questo doppio appuntamento con la musica e la poesia che fanno vibrare la città.

In caso di pioggia gli speƩacoli saranno spostaƟ al Centro civico Agorà.

 Giovedì 19 giugno | ore 21.30 | Piazza Dalla Chiesa

Proiezione cinematografica Flaminia | di e con Michela Giraud | Sofam sostiene la rassegna

cinematografica

Arese in Cinema

 Mercoledì 25 giugno | ore 18.30 | Centro Civico Agorà

Talk filosofico con Gaia Anastasia | La giustizia secondo Anassimandro partendo dalla lettura di M.

Heidegger | La parola ai giovani

Festa della filosofia 2025