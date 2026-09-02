Tutto pronto a Legnano per la Festa dello Sport

Si presenterà con una veste rinnovata la Festa dello Sport, in programma sabato 5 settembre nel Parco Falcone Borsellino di Legnano: rispetto alle edizioni precedenti, il pomeriggio in cui le società sportive presentano sé stesse e le rispettive discipline vedrà, infatti, il pubblico recitare un ruolo più attivo.

«L’obiettivo è trasformare il pubblico da semplice spettatore a protagonista della manifestazione -spiega Carlo Bandera, presidente dell’Associazione Società Sportive Legnano- coinvolgendo bambini, bambine, ragazzi e famiglie in un percorso di scoperta delle diverse discipline sportive che sarà una vera e propria caccia al tesoro sportiva. Sarà introdotto, a questo scopo, il Passaporto dello Sportivo, una mappa della manifestazione che accompagnerà i visitatori durante tutto lo svolgimento dell’evento. Ogni società sportiva proporrà una prova pratica o un’attività esperienziale; completando le diverse prove, i partecipanti raccoglieranno timbri che consentiranno di ottenere dei premi finali».

Organizzazione e significato della manifestazione

Organizzata da ASSL e dall’Amministrazione comunale di Legnano con il patrocinio del CONI e di Sport e Salute, la Festa dello Sport si volge in coincidenza con la ripresa delle attività delle associazioni sportive a settembre permettendo così a tutti di conoscere meglio le opportunità per fare sport a Legnano con le tante società presenti sul territorio.

«Da sempre questa Festa costituisce per le società sportive una vetrina importante in cui presentare le loro discipline e per i più giovani e le loro famiglie la possibilità di mettersi alla prova stando qualche ora all’aria aperta in uno spazio, il Parco Falcone Borsellino, che stiamo facendo vivere con iniziative che promuovono lo stare insieme in modo sano e rispettoso delle regole – ricorda Guido Bragato, assessore allo Sport. Ma è anche una conferma della ricchezza e della vivacità di un mondo, quello associativo, che rappresenta, nello sport come in altri settori, un autentico patrimonio per la nostra Città».

Le discipline, gli stand e gli orari

Saranno 44 le postazioni delle diverse società e associazioni che si distribuiranno nel Parco Falcone Borsellino con i loro stand e gli spazi per le dimostrazioni delle attività. Tante le discipline presenti alla Festa (calcio, basket, tennis tavolo, nuoto, baseball, softball, ciclismo, volley, sitting volley, arrampicata sportiva, atletica leggera, ginnastica artistica, ritmica, aerobica e aerea, judo, karate, kick boxing, arti marziali, sport da combattimento, pesistica, danza, fitness, pole dance, scherma, football americano, subacquea, e triathlon). Al Falcone Borsellino saranno presenti anche stand di realtà che si occupano di benessere, salute e sicurezza: Progetto Mameli, Croce Bianca e Associazione Carabinieri.

La Festa dello Sport si terrà dalle 14.30 alle 20.00. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel pomeriggio di domenica 6 settembre.