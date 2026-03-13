Tutti insieme in cammino contro il gioco d’azzardo

Cooperativa Albatros, Gruppo di cammino e Centro Sociale Anziani Vanzaghello uniti per il contrasto al gioco d’azzardo.

Nell’ambito del Piano Locale Gap (Gioco d’azzardo patologico) promosso da Ats Città Metropolitana di Milano, dal febbraio 2024 sono state avviate diverse azioni di intervento mirate alla sensibilizzazione e prevenzione del gioco d’azzardo.

La camminata

In questo contesto, la Cooperativa Albatros è in prima linea con iniziative dedicate alla comunità. «Grazie alla consueta disponibilità del Centro S.A. Vanzaghello aVanza, la camminata di ieri, giovedì 12 marzo, del Gruppo di cammino è stata l’occasione per condividere il progetto con i partecipanti e fornire informazioni utili sulle attività di contrasto al gioco d’azzardo – racconta il sindaco Arconte Gatti – L’incontro è stato un momento prezioso per informare, ascoltare e confrontarsi, rafforzando la rete territoriale e promuovendo stili di vita sani e consapevoli, perché la prevenzione parte sempre dalla consapevolezza della comunità».

L’impegno delle persone coinvolte

Al Gruppo di cammino ha partecipato anche l’assessore alle Politiche sociali Simona Giudici, impegnata da sempre in tale progetto e nella promozione di buone pratiche di salute. «Un sentito ringraziamento al Centro S.A. Vanzaghello aVanza e alla Cooperativa Albatros, con le dottoresse Silvia Novembre e Giulia Arcidiacono, per la preziosa collaborazione», conclude il primo cittadino.