Tutti insieme di corsa con la nuova associazione Naviglio Run Club Asd

Sport, amore per il territorio e senso di comunità. Tutto questo è racchiuso nella neonata associazione Naviglio Run Club Asd di Boffalora sopra Ticino, che ha mosso i primi passi come gruppo spontaneo promosso da un gruppo di giovani e di recente è stata ufficialmente costituita.

Ogni weekend

Ogni settimana, sabato o domenica alle 9.45 con ritrovo in piazza 4 Giugno a Boffalora sopra Ticino, un gruppo nutrito di persone si ritrova per correre insieme lungo l’alzaia del Naviglio Grande. «Un’occasione per fare sport, stare all’aria aperta e creare nuove amicizie, immersi in un territorio meraviglioso attraversato da una via d’acqua tanto speciale», afferma il sindaco Sabina Doniselli, che in una delle ultime uscite ha deciso di unirsi e correre con loro. «Mi sono davvero divertita – racconta – Energia, entusiasmo e tanta voglia di stare insieme, questo è lo spirito giusto. La corsa di sabato è stata anche un gesto concreto di cura per il nostro territorio: lungo il percorso sono stati raccolti diversi chili di rifiuti. Un’azione semplice ma importantissima, che ci ricorda quanto sia prezioso il luogo in cui viviamo e quanto ciascuno di noi possa fare la differenza. Grazie ai ragazzi del Naviglio Run Club per l’esempio che danno ogni settimana».

La crescita esponenziale e i due format

Il gruppo è nato «un po’ per caso: con alcuni amici abbiamo cominciato a darci appuntamento per correre insieme, fare attività fisica all’aria aperta ma anche fare gruppo e motivarci a vicenda – raccontano il presidente Alessandro Cislaghi e il consigliere Francesco Porati – La prima volta a novembre eravamo in nove, ora invece siamo più di 70, alcuni di Boffalora ma tanti anche dai comuni intorno. Il nucleo più numeroso è tra i 20 e i 35 anni, però ci sono anche persone più giovani e altre meno giovani, pure un uomo di 74 anni. Corriamo tutti insieme, indipendentemente dalle capacità di ciascuno, dai principianti ai più esperti. Si parte e si torna tutti insieme: facciamo 40 minuti di corsa e per non lasciare indietro nessuno si corre per 20 minuti in una direzione e poi si torna indietro per i successivi 20 minuti, così ci si ritrova tutti e poi si conclude con un momento conviviale al bar». Oltre al format «Running», «abbiamo lanciato l’idea anche del format “Running and clean”, a cui la scorsa volta hanno partecipato 74 persone. Mentre correvamo abbiamo raccolto rifiuti, ripulendo così tutta l’area del Naviglio in cui siamo passati – raccontano – Questa è un’iniziativa che vorremmo proporre anche ad altri Comuni, oltre che a Boffalora».

Una community reale

Il presidente e il consigliere dell’associazione si soffermano sui punti di forza e i valori che stanno dietro la nascita del gruppo. «Abbiamo voluto creare una community. La corsa nasce come sport individuale ma noi vogliamo un po’ abbattere questa idea correndo sempre in gruppo. Vogliamo promuovere la condivisione di esperienze andando anche in controtendenza anche rispetto al continuo uso del telefono – spiegano – La corsa, a differenza della palestra dove si può tenerlo sempre davanti a sè, si fa senza il telefono in mano e anche nelle nostre occasioni aggregative cerchiamo di lasciare giù i telefoni. Abbiamo visto che piace, chi viene una prima volta poi tende a tornare». L’idea è quella di promuovere relazioni vere e reali, non solo virtuali, «sfruttando comunque i social in modo positivo per pubblicizzare le date dei ritrovi e le iniziative», precisano. In più la cura dell’ambiente, attraverso la raccolta dei rifiuti, e «la promozione della salute e dell’attività fisica – sottolineano – Tanti che prima non andavano mai a correre hanno iniziato a farlo proprio con noi e questa è una grande soddisfazione».

Progetti futuri

Pur essendo nata da poco l’associazione è già molto attiva e piena di progetti, grazie anche ai membri del direttivo (insieme a Cislaghi e Porati anche la vice presidente Diletta Pietrosemoli) e a «una decina di persone che ci aiutano e si stanno spendendo molto per l’associazione, con cui abbiamo formato una bella squadra», aggiungono presidente e consigliere. Tra i primi progetti ci sarà «il tesseramento e poi vorremmo organizzare una serie di eventi, come abbiamo già fatto per il carnevale. Ci sono varie idee: la corsa al tramonto, eventi solidali per sfruttare questo movimento positivo e generare altra positività e poi vorremmo cercare una sede per avere uno spazio per la libera espressione non solo sportiva ma anche a livello artistico», annunciano. L’associazione è aperta a tutti. «Seguite la pagina Instagram @navigliorunclub e unitevi a loro – invita il sindaco Doniselli – Continuiamo così, correndo insieme e prendendoci cura di Boffalora sopra Ticino e del territorio in cui abitiamo».