Tutti in campo per la Guinea Bissau

30Prosegue la collaborazione tra il tennis club Il Fontanile di Inveruno e il Consolato italiano in Guinea Bissau.

Al Fontanile un torneo di tennis per la missione di Ingorè in Guinea Bissau

Si sta organizzando un torneo di tennis di beneficenza, che si terrà domenica 8 ottobre sui campi da gioco del circolo inverunese, con lo scopo di raccogliere fondi per la scuola della missione di Ingorè che si trova nello stato africano.

Luigi Ghidoli, presidente del tennis club, spiega:

"Abbiamo in programma di andare in Guinea nel mese di novembre, accompagnati dal console italiano Bruno Morlacchi. Porteremo nella scuola tutto quello che verrà raccolto in questa manifestazione, che ci auguriamo sia molto partecipata".

Il circolo inverunese ha aperto una scuola di tennis nel Paese africano

Nel marzo di quest’anno il circolo Il Fontanile, con il Rotary Club di Legnano, ha aperto una scuola di tennis nella missione di Ingorè per coinvolgere nel gioco i bambini presenti. Nelle scuole della missione ci sono più di cinquecento bambini e nel tennis sono stati coinvolti quelli dagli 8 ai 12 anni.

Già in primavera è stato organizzato un torneo pro Guinea per l’acquisto di materiale scolastico per gli studenti africani; il torneo di ottobre porterà ulteriori fondi e il tutto sarà consegnato alla missione in novembre.