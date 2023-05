Il Fontanile porta il tennis anche in Guinea Bissau

14Non solo sport ma anche solidarietà. È ciò che accade al Tennis Club Il fontanile di Inveruno.

L'Asd Il Fontanile ha organizzato una scuola tennis in Guinea Bissau

Il circolo ha organizzato una scuola di tennis in Guinea Bissau in collaborazione con il Consolato italiano in loco. Il presidente del Tennis Club Luigi Ghidoli, nel marzo di quest’anno, è andato in Guinea Bissau con alcuni rappresentanti del Rotary club di Legnano che da anni realizza progetti a favore delle popolazioni di questo Stato africano.

Ora c'è un filo che lega il club inverunese e la missione di Ingoré

Spiega Ghidoli:

"Abbiamo raggiunto la missione di Ingoré, accompagnati dal console italiano Bruno Morlacchi, e con il Rotary si è deciso di aprire una scuola di tennis per coinvolgere nel gioco i bambini del posto. Nelle scuole della missione ci sono 500 bambini e nel tennis sono stati coinvolti quelli dagli 8 ai 12 anni. Si sono dimostrati molto ricettivi, dopo soli due giorni di lezione palleggiavano fra loro in autonomia. È stata un’esperienza molto coinvolgente. Abbiamo portato tutte le attrezzature, aiutati da uno sponsor. Sono rimasto là dieci giorni e ritornerò in novembre".

Borse di studio per i ragazzi bravi sia in classe che sul campo

Seguiti da un docente della missione, i ragazzi giocano a tennis e studiano. Al circolo pensano all’istituzione di borse di studio da donare ai ragazzi che abbiano ottenuto sia buoni risultati scolastici che sportivi. Sono stati anche raccolti fondi per acquisto di materiale scolastico per i ragazzi della missione.