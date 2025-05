Tutti in campo contro il gioco d’azzardo

Un convegno informativo, tornei sportivi, giochi e attività con la partecipazione delle Forze dell'ordine. Rho scende in campo anche quest’anno per combattere il gioco d’azzardo patologico. Lo farà con una serie di iniziative in programma nel fine settimana.

Convegno nel corso del quale verranno forniti dati sul giocato in città

Oggi, sabato, dalle 10 alle 12.30 a Villa Burba si terrà un convegno dove verranno forniti dati sul giocato in città. Una mattinata nel corso della quale sarà dato il resoconto dell'attività della Polizia Locale, nell'applicazione dell'ordinanza sindacale che limita gli orari del gioco nelle sale slot, il resoconto dei dati sugli incontri organizzati con psicologi e psicoterapeuti nelle scuole superiori, dove il 65,9% degli studenti ha dichiarato di aver giocato d'azzardo almeno una volta, spaziando tra Gratta e Vinci e scommesse sportive, dove saranno comunicati i dati del questionario somministrato ai gestori delle vendite per avere il polso della situazione. Il convegno vedrà anche la presenza e le testimonianze dirette degli ex-giocatori e di parenti di giocatori compulsivi. E prima della fine della mattinata verrà anticipato quanto si attuerà nei prossimi mesi per consentire a chi intende chiedere aiuto di trovare risposte.

Numerosi appuntamenti sportivi, e non, in centro ma anche nelle frazioni

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, in programma un torneo di volley under 13 femminile organizzato da ASD Amazzoni che si terrà nella tensostruttura dell'oratorio di Mazzo in via Tommaso Grossi.

Diverse iniziative anche per la giornata di domenica. Dalle 13.30 alle 15.30 alla mensa dei poveri di via Castellazzo si terrà una mega tombolata mentre dalle 14.30 alle 19 all’oratorio di Terrazzano verrà disputato un torneo di calcio a 7 che vedrà scendere in campo le Forze dell’ordine. Iniziative anche in piazza San Vittore con l’esposizione, nel pomeriggio di domenica, dei mezzi storici e moderni delle Forze dell’ordine. Sempre in piazza giochi da tavolo organizzati dal gruppo Faro e attività di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d’azzardo tenuti dai responsabili della cooperativa Lotta contro l'emarginazione e Intrecci.

Alle 16 al parco Europa esercitazione dei gruppi dei Carabinieri Forestali, delle unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia a cavallo. Dalle 15 alle 18.30, nella sede di via Sant’Ambrogio, si terrà, invece, un torneo di burraco mentre per tutta la giornata di domenica, a partire dalle 9, alla palestra San Carlo è in programma un torneo di baskin.

L'assessore Nicola Violante "A due anni dalla firma del Patto di comunità possiamo dire di essere soddisfatti"

«Sono numerose le attività messe in campo negli ultimi dodici mesi - afferma l’assessore alla Legalità Nicola Violante - A due anni dalla firma del Patto di comunità che ora coinvolge una settantina di realtà locali, tra scuole, parrocchie e associazioni possiamo dire di essere soddisfatti. Non bisogna però fermarsi, per questo come Amministrazione comunale abbiamo pronti altri progetti da mettere in campo per combattere una piaga come quella del gioco d’azzardo patologico.