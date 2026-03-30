Truffe, un convegno per imparare a difendersi

Un sms che dice: «Il tuo conto è a rischio». Una telefonata di un finto funzionario bancario. Un link che clona il sito della propria banca. Le truffe digitali e finanziarie colpiscono ogni giorno migliaia di cittadini italiani, spesso partendo da un elemento comune: la fretta. Giovedì 2 aprile alle 18.30 la sala consiliare del Comune di Corbetta ospiterà il convegno «Tre respiri – Fermati prima che sia troppo tardi», un evento gratuito dedicato alla prevenzione delle frodi nella vita quotidiana.

Il tema

Il filo narrativo che ha generato il convegno parte da lontano. «Tre respiri» nasce come guida pratica sviluppata a margine del romanzo noir «Jackfly» di Nicola Scambia: un testo che racconta dall’interno il mondo delle truffe finanziarie e che ha spinto l’autore a tradurre la narrativa in uno strumento concreto di difesa. Il metodo dei tre respiri, nove secondi prima di firmare, cliccare o inviare denaro, è il cuore di entrambi i libri e il fulcro del convegno.

«La fretta è l’arma del truffatore. Il respiro è la tua difesa»: è il principio che guida il metodo «Tre respiri», pubblicato con il patrocinio di Uilca (l’organizzazione sindacale Uil del settore bancario e assicurativo) e la prefazione del giornalista finanziario Sergio Luciano.

I relatori

Sul palco giovedì si alterneranno tre voci complementari. Nicola Scambia, consulente finanziario Apf, illustrerà i meccanismi psicologici delle truffe finanziarie e il metodo «Tre respiri». La dottoressa Perrone, psicologa, approfondirà le leve cognitive che i truffatori sfruttano per manipolare le vittime: urgenza, autorità, paura, guadagno facile e seduzione. L’assessore Marta Mattina porterà la voce delle istituzioni locali e il loro ruolo nella tutela dei cittadini più vulnerabili.

Il convegno gode del patrocinio del Comune di Corbetta e dell’International Police Association (Ipa) – Sezione Italia, l’associazione mondiale delle forze di polizia impegnata nella promozione della cultura della legalità. La partecipazione è libera e aperta a tutti i cittadini.