Truck tour di V.i.a.: fine settimana intenso

Laboratori educativi, attività interattive e incontri con esperti hanno reso Abbiategrasso un laboratorio a cielo aperto

Si è conclusa, dopo due giornate di attività intense e partecipate, la tappa lombarda del Truck Tour del progetto “V.I.A. – Volontari in Azione: in VIAggio contro le dipendenze”, promosso da MO.D.A.V.I. APS con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sensibilizzazione sui rischi legati alle dipendenze

Per due giorni, il truck attrezzato del progetto ha animato Piazza Castello ad Abbiategrasso offrendo a giovani, famiglie e cittadini momenti di sensibilizzazione e confronto sui rischi legati alle dipendenze e sull’importanza di adottare stili di vita sani. Laboratori educativi, attività interattive e incontri con esperti hanno reso Abbiategrasso un laboratorio a cielo aperto di prevenzione e cittadinanza attiva, coinvolgendo in particolare gli studenti delle scuole del territorio.

La tappa ha visto anche la visita e il sostegno del sindaco Cesare Nai, dei Deputati Riccardo De Corato e Umberto Maerna, del presidente dell’Associazione Fuchur Daniela Mussi e della dottoressa Sara Farina, che hanno voluto portare la vicinanza delle istituzioni a un’iniziativa dal forte impatto sociale e comunitario.

Risposta positiva

Il Presidente nazionale di MO.D.A.V.I. APS, Francesco Piemonte, ha sottolineato:

«Anche ad Abbiategrasso abbiamo toccato con mano l’entusiasmo dei ragazzi e la voglia di mettersi in gioco. Il progetto V.I.A. continua a dimostrare che la prevenzione funziona quando mette al centro le persone e la comunità».

Il Truck Tour V.I.A. continuerà il suo viaggio in altre città italiane, portando avanti un messaggio chiaro e condiviso: contrastare le dipendenze e costruire insieme un futuro libero e consapevole.