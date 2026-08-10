Trovato il gestore: ora l’estate in tensostruttura entra nel vivo

Nel luogo simbolo della festa che scandisce il periodo agostano, il sindaco di Castano Primo Roberto Colombo ha assicurato la partenza del programma di iniziative che faranno compagnia a chi è rimasto o rimarrà a casa durante queste ferie.

“Nessuna titubanza. Anzi: un calendario ricco per chi trascorre le vacanze in paese”, ha detto Colombo

Il sindaco Roberto Colombo in tensostruttura per annunciare l’avvio del calendario delle serate estive

Previsto un ricco calendario

L’Amministrazione comunale è riuscita a scongiurare lo spettro di un nulla di fatto e adesso la programmazione serale può finalmente concretizzarsi. E’ previsto infatti un ricco programma in quello che il primo cittadino ha infatti definito un «agosto che siamo riusciti a salvaguardare». A differenza del passato, ha evidenziato, «per tutto il mese, dal giovedì alla domenica, castanesi ma non solo potranno abbinare il bagno (nel Ticino oppure in piscina) al pomeriggio alla presenza, serale, in tensostruttura», ha aggiunto lo stesso prima di scendere nei dettagli della proposta:

«I servizi comprenderanno cibo, musica live, karaoke, cabaret e liscio. Insomma, ha aggiunto «In programma ci sono serate di divertimento assicurato».

La ricostruzione delle ultime settimane

Una corsa ai ripari per l’Amministrazione comunale, che nelle ultime settimane si era messa al lavoro per trovare un gestore, dopo che la Compagnia delle feste aveva fatto sapere che non avrebbe potuto garantire quella continuità che aveva caratterizzato gli ultimi anni. La speranza del Palazzo, giocoforza, era stata quella che qualcuno si facesse avanti per assicurare il regolare svolgimento dell’evento che coinvolge quei cittadini che intendono trascorrere le serate agostane all’insegna del divertimento. Una speranza che alla fine si è trasformata in realtà. E il calendario adesso può finalmente entrare nel vivo.

Installate dodici ventole per far fronte al caldo

Novità nella novità, sempre per la tensostruttura, è quella che riguarda uno strumento che, viste le alte temperature, è diventato sempre più importante, ossia l’aria condizionata. E’ stata infatti ultimata sulla superficie della sala feste l’installazione di dodici ventole per far fronte al caldo e anche in funzione deterrente per le zanzare.