Troppo caldo, sfalcio del verde dalle sei

Fa troppo caldo, il Comune di Cornaredo autorizza in deroga al proprio regolamento i lavori di manutenzione del verde pubblico dalle 6.

Estate torrida

In via straordinaria, a fronte delle temperature di questi giorni, il Comune ha autorizzato le ditte appaltatrici della manutenzione del verde pubblico ad anticipare l’orario di lavoro.

Deroga al regolamento

«L’avvio delle attività rumorose connesse allo sfalcio dell’erba e manutenzione del verde pubblico», in deroga ai limiti stabiliti dai regolamenti comunali, potrà avere inizio alle 6 del mattino>.

Sfalci dalle 6

Con alcune prescrizioni: fra le 6 e le 7, le attività dovranno essere eseguite prioritariamente nelle aree censite come non residenziali, a bassa densità abitativa o isolate (es. rotatorie stradali, spartitraffico, parchi extraurbani, aree industriali). Solo dalle 7 si potranno estendere gli interventi anche nelle zone residenziali, a ridosso di abitazioni, scuole, cortili residenziali e centri urbani consolidati. L’autorizzazione comunale prevede anche che siano «impiegati macchinari moderni, efficienti e regolarmente sottoposti a manutenzione, dotati di idonei dispositivi di silenziamento all’origine» da non utilizzare contemporaneamente nello stesso spazio durante la prima ora di lavoro.