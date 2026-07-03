Troppi pochi bimbi di Settimo, chiude Terraluna

Troppi pochi bambini di Settimo Milanese e troppi costi per l’amministrazione: addio ai servizi per l’infanzia e famiglie comunali Cipì e Terraluna.

Dal settembre 2026 non ci saranno più a Settimo i servizi extrascolastici comunali dedicati ai bambini più piccoli (0-3 anni) che da molti anni caratterizzavano Settimo Milanese nello spazio di piazza degli Eroi.

Così il sindaco Fabio Rubagotti, a fronte delle prime discussioni sui social, è intervenuto per spiegare la scelta.

«La convenzione con l’attuale cooperativa scadrà a fine mese; l’anno scorso era stata sottoscritta solo per il periodo settembre 2025-luglio 2026 a fronte del fatto che i piccoli iscritti residenti a Settimo Milanese erano stati nell’anno precedente molto pochi. Purtroppo, questo dato è rimasto invariato anche nell’ultimo anno. Questa situazione non consentiva più a questa Amministrazione di finanziare e sostenere economicamente un servizio che perlopiù si rivolgeva a bambini residenti nei comuni vicini. Non è stata una scelta facile, né tantomeno presa alla leggera, perché riconosciamo il ruolo che quel servizio ha svolto per tante famiglie di Settimo Milanese. Ma nel momento in cui il servizio diventa scarsamente utilizzato, per le ragioni più svariate, dai nostri piccoli cittadini, è dovere di un’amministrazione ripensare a come utilizzare uno spazio che in primo luogo deve essere vissuto dai cittadini di Settimo Milanese. Il progetto su cui stiamo lavorando è la creazione di uno spazio libero in cui i meno giovani possano ritrovarsi semplicemente per bere un caffè, fare due chiacchiere, giocare a carte e i giovani, i preadolescenti e gli adolescenti possano bere una bibita, consumare delle patatine e giocare a biliardino. Un luogo di incontro dove tutti possano ritrovarsi e passare del tempo libero insieme, confrontandosi anche tra generazioni diverse. E nel frattempo non stiamo rinunciando all’idea di uno spazio famiglie; stiamo valutando nuovi spazi, inevitabilmente più piccoli visti i numeri di questi anni, e nuove forme di accoglienza dei nuovi nati, che rispondano meglio alle esigenze delle famiglie di Settimo Milanese. Siamo consapevoli che i prossimi mesi saranno di transizione. Contiamo di presentare i progetti definitivi in autunno. Le risposte da dare sono tante e inevitabilmente bisogna essere pronti anche a dei cambiamenti».